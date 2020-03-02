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İstanbul’da dev ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması


İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı.

İSTANBUL’DA ‘YEDİTEPE HUZUR’ UYGULAMASI KAPSAMINDA 39 İLÇEDE HELİKOPTER VE NARKOTİK KÖPEĞİ DESTEKLİ DENETİM YAPILDI. (VEDAT BAYRAKTAR/İSTANBUL-İHA) İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter ve narkotik köpeği destekli denetim yapıldı.

İstanbul’da dev ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması – Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saat 20.00’den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

📆 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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