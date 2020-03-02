Kadıköy’de ‘Kişisel Gelişim’ zamanı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Sosyal Hizmet Merkezleri’nde düzenlenen hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına başvurular başladı. Kayıtların 22 Eylül’de son bulacağı 30 ayrı kursa katılmak için tek koşul Kadıköy’de ikamet ediyor olmak.

AŞÇILIKTAN GRAFİK ANİMASYONA KADAR 30 AYRI DALDA KURS

İşaret dilinden, Fransızcaya, senaryo yazarlığından, el nakışına, model gemi yapımından, İspanyolcaya, aşçı yardımcılığından grafik animasyona pek çok alanda gerçekleşecek kursların süreleri türlerine göre değişiyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi, Hasanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi ve Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere toplam 5 merkezde süren kursların tümü ücretsiz.Her yıl binin üzerinde yurttaşın faydalandığı kursların bazıları Halk Eğitim Merkezleri’nin desteği ile yürütülüyor ve eğitim sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Yeni dönem kurslarından bazıları şöyle: İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Senaryo Yazarlığı, Kısa Film Yapımı, Bilgisayar İşletmenliği, Grafik Tasarım, Temel Fotoğrafçılık, Biçki-Dikiş, Makine Nakışı, El Nakışı, İşaret Dili, İletişim Yöntem ve Teknikleri, Drama, Resim, Aşçılık, Pastacılık, Dans, Tezhip/Minyatür, Cilt Bakımı ve Makyaj, Model Gemi Yapımı, Temel Bilgisayar Kullanımı.

ENGELLİLERE YÖNELİK KURS VE ATÖLYELER

Kadıköy Belediyesi’nin Koşuyolu’ndaki Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde de her yıl, başvurular doğrultusunda, farklı alanlarda engellilere yönelik eğitim, kurs ve atölye çalışmaları yapılıyor. Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezinde fotoğraf, resim, ritim, drama, spor, el sanatları, müzik, bilgisayar branşlarında gruplar oluşturulacak. Ayrıca farklı gelişen çocuklara yönelik 3-6 yaş oyun grupları olacak.

FLÖRT ŞİDDETİ FARKINDALIK ATÖLYESİ

Meslek edindirme ve hobi kursları yanı sıra Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde kadınları güçlendirmeye yönelik atölyeler yapılacak. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Kadın Sağlığı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi ve Okuma Kulübü atölyeleri yıl boyunca sürecek. Öte yandan Kadın Sağlığı Eğitim Programı ile kadınların bedenlerini tanımasını sağlamak, temizlik, beslenme ve doğurganlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimlerde aynı zamanda kadınlar haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklenecek. Ayrıca Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi ve Her ay yeni gruplarla sürecek okuma atölyesinde İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile “Latin Amerika Edebiyatlarından Derlenen Kısa öykü Seçkileriyle Okuma Kulübü” projesi gerçekleştirilecek.