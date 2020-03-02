Halk Ekmek AŞ’de Fiyat Düzenlemesi Normal Ekmek Yine 75 Kuruş

İBB HALK EKMEK AŞ, maliyet artışları nedeniyle bazı ürün kalemlerinde fiyat düzenlemesi yaptı. Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, vatandaşların en çok tercih ettiği normal ve kepekli ekmek yine 75 kuruştan satılmaya devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden HALK EKMEK AŞ; geçtiğimiz bir yıl içinde un, elektirik, doğalgaz, işçilik ve dağıtım için önemli olan petrol fiyatlarına gelen yüzde 40’ın üzerindeki artışlar nedeniyle, ürünlerinde fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, vatandaşların en çok tercih ettiği normal ekmekte artışa gidilmedi. İstanbulluların beğenerek tükettiği normal ile kepekli ekmek, yine 75 kuruştan satılmaya devam edecek.
HALK EKMEK, kalitesiyle ve fiyatıyla tercih edilen Çölyak ve PKU hastaları için üretilen ürünleri, üzerine herhangi bir kâr koymadan tamamen maliyetine satıyor.
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|S/N
|MAMÜL ADI
|GRAM
|MEVCUT PİYASA SATIŞ FİYATIMIZ( TL) (KDV DAHİL)
|YENİ SATIŞ FİYATIMIZ (TL) (KDV DAHİL)
|1
|GRİSSİNİ SADE
|200
|2,75
|3,75
|2
|GRİSSİNİ KEPEKLİ
|200
|2,75
|3,75
|3
|GRİSSİNİ ÇÖREKOTLU
|200
|2,75
|3,75
|4
|GRİSSİNİ KETEN TOHUMLU
|200
|2,75
|3,75
|5
|GALETE SADE
|200
|2,75
|3,75
|6
|GALETE KEPEKLİ
|200
|2,75
|3,75
|7
|GALETE SUSAMLI
|200
|2,75
|3,75
|8
|TOST EKMEĞİ
|670
|3,25
|4,50
|9
|HAMBURGER EKMEĞİ
|350
|2,50
|3,50
|10
|SANDVİÇEKMEĞİ
|350
|2,50
|3,50
|11
|LİGHT TOSTEKMEĞİ
|500
|3,50
|4,75
|12
|ÇAVDARLIEKMEĞİ
|400
|2,50
|3,40
|13
|RUŞEYMLİEKMEĞİ
|350
|2,75
|3,75
|14
|TAM BUĞDAY EKMEĞİ
|400
|2,50
|3,40
|15
|SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLMÜŞ T. BUĞDAY UNU
|1000
|3,75
|4,75
|16
|ORGANİK TAM BUĞDAY UNU
|1000
|4,00
|5,50
|17
|ORGANİK BUĞDAY UNU
|1000
|4,00
|5,50
|18
|SİYEZ BUĞDAY UNU
|1000
|8,75
|12,00
|19
|DOMATESLİ EKMEK CİPSİ
|50
|1,00
|1,50
|20
|FESLEĞENLİ EKMEK CİPSİ
|50
|1,00
|1,50
|21
|SARIMSAKLI EKMEK CİPSİ
|50
|1,00
|1,50
|22
|BİBERLİ EKMEK CİPSİ
|50
|1,00
|1,50
|23
|ORGANİK TAM BUĞDAY EKMEĞİ
|500
|3,50
|4,75
|24
|GALETA UNU
|500
|3,00
|4,50
|25
|AKDENİZ EKMEĞİ
|200
|0,80
|1,00
|26
|AKDENİZ EKMEĞİ
|400
|1,50
|2,00
|27
|İHE ALTIN ÇÖREK ( FINDIKLI ÜZÜMLÜ )
|50
|0,50
|0,75
|28
|ÇAVDARLI ALTIN SANDVİÇ EKMEĞİ
|400
|2,50
|3,40
|29
|TAM BUĞDAY UNLU ALTIN SANDVİÇ EKMEĞİ
|400
|2,50
|3,40
|30
|TUZ İLAVE EDİLMEMİŞ TAM BUĞDAY UNLU EKMEK
|400
|2,50
|3,40
|31
|TUZ İLAVE EDİLMEMİŞ ÇAVDARLI EKM.
|400
|2,50
|3,40
|32
|TUZSUZ EKMEK (AMBALAJLI 4*50)
|200
|0,80
|1,00
|33
|TAHIL AMBARI (ÇOK TAHILLI EKMEK)
|500
|3,80
|5,00
|34
|ARPALI EKMEK
|400
|2,50
|3,40
|35
|AKDENİZ EKMEĞİ 50 GR AMBALAJLI (ROLL EKMEK)
|50
|0,20
|0,25
|36
|AKDENİZ EKMEĞİ KEPEKLİ 50 GR AMBALAJLI (ROLL EKMEK)
|50
|0,20
|0,25
|37
|TAM BUĞDAY UNLU EKMEK 50 GR
|50
|0,25
|0,30
|38
|ÇAVDARLI EKMEK 50 GR
|50
|0,25
|0,30
|39
|AKDENİZ EKMEĞİ TUZSUZ 50 GR AMBALAJLI (ROLL EKMEK)
|50
|0,20
|0,25
|40
|İHE MİNNAK (BEBE BİSKÜVİSİ)
|175
|2,00
|2,75
|41
|TEREYAĞLI SUSAMLI KURABİYE
|250
|6,00
|6,00
|42
|YULAFLI KEÇİBOYNUZLU KURABİYE
|250
|6,00
|6,00
|S/N
|GLUTENSİZ ÜRÜNLER
|GRAM
|MEVCUT PİYASA SATIŞ FİYATIMIZ( TL) (KDV DAHİL)
|YENİ SATIŞ FİYATIMIZ (TL) (KDV DAHİL)
|1
|ÇÖLYAKLILAR İÇİN GLUTENSİZ EKMEK
|50
|0,30
|0,50
|2
|ÇÖLYAKLILAR GNK
|1000
|9,00
|12,50
|3
|PKU’LULAR İÇİN GLUTENSİZ EKMEK (FENİLKETONURİ)
|50
|0,30
|0,50
|4
|PKU’LULAR İÇİN GNK (FENİLKETONURİ)
|1000
|9,00
|12,50
|5
|ÇÖLYAKLILAR İÇİN KURU PASTA
|250
|8,00
|11,00
|6
|ÇÖLYAKLILAR İÇİN KURABİYE
|400
|9,00
|12,00
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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