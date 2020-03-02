Halk Ekmek AŞ’de Fiyat Düzenlemesi Normal Ekmek Yine 75 Kuruş

İBB HALK EKMEK AŞ, maliyet artışları nedeniyle bazı ürün kalemlerinde fiyat düzenlemesi yaptı. Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, vatandaşların en çok tercih ettiği normal ve kepekli ekmek yine 75 kuruştan satılmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden HALK EKMEK AŞ; geçtiğimiz bir yıl içinde un, elektirik, doğalgaz, işçilik ve dağıtım için önemli olan petrol fiyatlarına gelen yüzde 40’ın üzerindeki artışlar nedeniyle, ürünlerinde fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, vatandaşların en çok tercih ettiği normal ekmekte artışa gidilmedi. İstanbulluların beğenerek tükettiği normal ile kepekli ekmek, yine 75 kuruştan satılmaya devam edecek.

HALK EKMEK, kalitesiyle ve fiyatıyla tercih edilen Çölyak ve PKU hastaları için üretilen ürünleri, üzerine herhangi bir kâr koymadan tamamen maliyetine satıyor.

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