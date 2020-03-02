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Halk Ekmek AŞ’de Fiyat Düzenlemesi Normal Ekmek Yine 75 Kuruş


İBB HALK EKMEK AŞ, maliyet artışları nedeniyle bazı ürün kalemlerinde fiyat düzenlemesi yaptı. Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, vatandaşların en çok tercih ettiği normal ve kepekli ekmek yine 75 kuruştan satılmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden HALK EKMEK AŞ; geçtiğimiz bir yıl içinde un, elektirik, doğalgaz, işçilik ve dağıtım için önemli olan petrol fiyatlarına gelen yüzde 40’ın üzerindeki artışlar nedeniyle, ürünlerinde fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, vatandaşların en çok tercih ettiği normal ekmekte artışa gidilmedi. İstanbulluların beğenerek tükettiği normal ile kepekli ekmek, yine 75 kuruştan satılmaya devam edecek.

HALK EKMEK, kalitesiyle ve fiyatıyla tercih edilen Çölyak ve PKU hastaları için üretilen ürünleri, üzerine herhangi bir kâr koymadan tamamen maliyetine satıyor.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

S/N MAMÜL ADI GRAM MEVCUT PİYASA SATIŞ FİYATIMIZ( TL) (KDV DAHİL) YENİ SATIŞ FİYATIMIZ (TL) (KDV DAHİL)
1 GRİSSİNİ SADE 200 2,75 3,75
2 GRİSSİNİ KEPEKLİ 200 2,75 3,75
3 GRİSSİNİ ÇÖREKOTLU 200 2,75 3,75
4 GRİSSİNİ KETEN TOHUMLU 200 2,75 3,75
5 GALETE SADE 200 2,75 3,75
6 GALETE KEPEKLİ 200 2,75 3,75
7 GALETE SUSAMLI 200 2,75 3,75
8 TOST EKMEĞİ 670 3,25 4,50
9 HAMBURGER EKMEĞİ 350 2,50 3,50
10 SANDVİÇEKMEĞİ 350 2,50 3,50
11 LİGHT TOSTEKMEĞİ 500 3,50 4,75
12 ÇAVDARLIEKMEĞİ 400 2,50 3,40
13 RUŞEYMLİEKMEĞİ 350 2,75 3,75
14 TAM BUĞDAY EKMEĞİ 400 2,50 3,40
15 SU DEĞİRMENİNDE ÖĞÜTÜLMÜŞ T. BUĞDAY UNU 1000 3,75 4,75
16 ORGANİK TAM BUĞDAY UNU 1000 4,00 5,50
17 ORGANİK BUĞDAY UNU 1000 4,00 5,50
18 SİYEZ BUĞDAY UNU 1000 8,75 12,00
19 DOMATESLİ EKMEK CİPSİ 50 1,00 1,50
20 FESLEĞENLİ EKMEK CİPSİ 50 1,00 1,50
21 SARIMSAKLI EKMEK CİPSİ 50 1,00 1,50
22 BİBERLİ EKMEK CİPSİ 50 1,00 1,50
23 ORGANİK TAM BUĞDAY EKMEĞİ 500 3,50 4,75
24 GALETA UNU 500 3,00 4,50
25 AKDENİZ EKMEĞİ 200 0,80 1,00
26 AKDENİZ EKMEĞİ 400 1,50 2,00
27 İHE ALTIN ÇÖREK ( FINDIKLI ÜZÜMLÜ ) 50 0,50 0,75
28 ÇAVDARLI ALTIN SANDVİÇ EKMEĞİ 400 2,50 3,40
29 TAM BUĞDAY UNLU ALTIN SANDVİÇ EKMEĞİ 400 2,50 3,40
30 TUZ İLAVE EDİLMEMİŞ TAM BUĞDAY UNLU EKMEK 400 2,50 3,40
31 TUZ İLAVE EDİLMEMİŞ ÇAVDARLI EKM. 400 2,50 3,40
32 TUZSUZ EKMEK (AMBALAJLI 4*50) 200 0,80 1,00
33 TAHIL AMBARI (ÇOK TAHILLI EKMEK) 500 3,80 5,00
34 ARPALI EKMEK 400 2,50 3,40
35 AKDENİZ EKMEĞİ 50 GR AMBALAJLI (ROLL EKMEK) 50 0,20 0,25
36 AKDENİZ EKMEĞİ KEPEKLİ 50 GR AMBALAJLI (ROLL EKMEK) 50 0,20 0,25
37 TAM BUĞDAY UNLU EKMEK 50 GR 50 0,25 0,30
38 ÇAVDARLI EKMEK 50 GR 50 0,25 0,30
39 AKDENİZ EKMEĞİ TUZSUZ 50 GR AMBALAJLI (ROLL EKMEK) 50 0,20 0,25
40 İHE MİNNAK (BEBE BİSKÜVİSİ) 175 2,00 2,75
41 TEREYAĞLI SUSAMLI KURABİYE 250 6,00 6,00
42 YULAFLI KEÇİBOYNUZLU KURABİYE 250 6,00 6,00
S/N GLUTENSİZ ÜRÜNLER GRAM MEVCUT PİYASA SATIŞ FİYATIMIZ( TL) (KDV DAHİL) YENİ SATIŞ FİYATIMIZ (TL) (KDV DAHİL)
1 ÇÖLYAKLILAR İÇİN GLUTENSİZ EKMEK 50 0,30 0,50
2 ÇÖLYAKLILAR GNK 1000 9,00 12,50
3 PKU’LULAR İÇİN GLUTENSİZ EKMEK (FENİLKETONURİ) 50 0,30 0,50
4 PKU’LULAR İÇİN GNK (FENİLKETONURİ) 1000 9,00 12,50
5 ÇÖLYAKLILAR İÇİN KURU PASTA 250 8,00 11,00
6 ÇÖLYAKLILAR İÇİN KURABİYE 400 9,00 12,00
📆 12 Eylül 2019 Perşembe 17:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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