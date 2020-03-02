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Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı


Ataşehir’de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkeme ifadesinde, “Psikolojik sorunlarım var. Ben pişman olacak bir şey yapmadım” dedi.

Ataşehir’de 10 Eylül 2019 tarihinde babası Mehmet Ekmen’i kerpetenle kafasına vurarak öldürdüğü iddia edilen 25 yaşındaki oğlu M.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Kendimi savundum”

Şüpheli M.E. savcılıktaki sorgusunda, “Olay günü akşam saat 20.00 sıralarında ben, kardeşim ve babam aynı evdeydik, annem ise işteydi. Odamda kardeşimin telefonundan müzik açarak alkol almaya başladım. Kardeşim ve babam bana müzikten rahatsız olduklarını söylediler. Ben bunun üzerine müziği kapattım ancak daha sonra tekrar açtım. Açtıktan sonra kardeşim ve babam odama geldiler. Babamın elinde mavi bir bıçak vardı, bıçağı bana doğru salladı. Bunun üzerine karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vurmadım kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra evden dışarı çıktım. Sokağın başında ambulans gördüm, ambulansı bizim eve doğru yönlendirdim. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpetenle vurmaktı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım olmadı. Ben kendimi savundum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

“Pişman olacak bir şey yapmadım”

Savcılıkta ise olay günü alkollü olduğunu söyleyerek, “Psikolojik sorunlarım var, ben pişman olacak bir şey yapmadım. Ben babama bir şey yapmam” diye konuştu.
Sorgu işlemi tamamlanan M.E., “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

📆 12 Eylül 2019 Perşembe 17:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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