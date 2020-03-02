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Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yarın İstanbul’da saatte 50-80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtilerek vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
“Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

📆 12 Eylül 2019 Perşembe 15:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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