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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Sağlık Sempozyumu


Kadıköy Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, kalp hastalıklarından diyabete, diş sağlığından otizme kadar farklı branşları kapsayan konulardaki sağlık sorunları üzerine sağlık sempozyumu düzenliyor.

13 -14 Eylül tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyumda Kadıköy Belediyesi’nin polikliniklerinde görev yapan doktorlar başta olmak üzere, Kadıköy’de görev yapan doktorlar sağlık alanındaki sorunları irdeleyecek. Sempozyum kapsamında halk sağlığı, diyabet, kalp hastalıkları, diş sağlığı, otizm, kadın hastalıkları, ileri yaşlarda yaşanan hastalıklara yönelik bilgilendirmeler yapılacak.

İki sün sürecek sempozyumun programı şöyle:

13 Eylül Cuma

10.00 – 10.40: Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Dr. Çağrı Çukadaroğlu

Konu: Halk Sağlığı Kavramı/ Tarihçesi

10:50 – 11: 30: Dr.Nazif Bağrıaçık Dahiliye Hastalıkları Uzm. Dr. Ferhat Çetin ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç. Dr. Sinan Kırım

Konu: Diyabet Yaygınlığı ve Korunma Önerileri/ Tiroid Hastalıkları ve Mevsimsel Değişimler

11.40 – 12.20:Özel Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslı Tanındı

Konu: Kalp Sağlığı

2.Oturum
13:00 – 13:40: Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Nilgün Tandoğan

Konu: Kadın Sağlığı ve Menopoz

13:50 – 14: 30: Kadıköy Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Funda Öztürk

Konu: Rahım Ağzı Kanseri (HPV) ve Erken Tanı Korunma Yolları

14:40 – 15:20: Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Dt. Emel Akkerman

Konu: Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı, Ağız Hijyeni, Doğru ve Etkili Diş Fırçalama

15:30 – 16:00: İstanbul Gelişim Üniversitesi iktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya

Konu: Otizm

14 Eylül Cumartesi

13:00 – 13:40:Kadıköy Belediyesi Prof.Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği

Konu: Sağlıkla Yaş Alalım

13:50 – 14:30: : Dr. Nazif Bağrıaçık Diabet Hastanesi Genel Cerrahi Op.Dr. Dauren Sarsenov

Konu: İleri Yaşlarda Kanser Taramaları

14:40 – 15:20: Özel Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Doç.Dr. Selami Çakmak

Konu: İleri Yaşta Eklem Sağlığı ve Diz ve Kalça Sorunları

15:30 – 16:00: Özel Medicana Hastanesi Üroloji Uzm.Dr. Hayat Dumlupınar

Konu: Prostat Tanı ve Tedavi

📆 12 Eylül 2019 Perşembe 11:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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