Kadıköy Sağlık Sempozyumu

Kadıköy Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, kalp hastalıklarından diyabete, diş sağlığından otizme kadar farklı branşları kapsayan konulardaki sağlık sorunları üzerine sağlık sempozyumu düzenliyor.
13 -14 Eylül tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyumda Kadıköy Belediyesi’nin polikliniklerinde görev yapan doktorlar başta olmak üzere, Kadıköy’de görev yapan doktorlar sağlık alanındaki sorunları irdeleyecek. Sempozyum kapsamında halk sağlığı, diyabet, kalp hastalıkları, diş sağlığı, otizm, kadın hastalıkları, ileri yaşlarda yaşanan hastalıklara yönelik bilgilendirmeler yapılacak.
İki sün sürecek sempozyumun programı şöyle:
13 Eylül Cuma
10.00 – 10.40: Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Dr. Çağrı Çukadaroğlu
Konu: Halk Sağlığı Kavramı/ Tarihçesi
10:50 – 11: 30: Dr.Nazif Bağrıaçık Dahiliye Hastalıkları Uzm. Dr. Ferhat Çetin ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç. Dr. Sinan Kırım
Konu: Diyabet Yaygınlığı ve Korunma Önerileri/ Tiroid Hastalıkları ve Mevsimsel Değişimler
11.40 – 12.20:Özel Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslı Tanındı
Konu: Kalp Sağlığı
2.Oturum
13:00 – 13:40: Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Nilgün Tandoğan
Konu: Kadın Sağlığı ve Menopoz
13:50 – 14: 30: Kadıköy Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Funda Öztürk
Konu: Rahım Ağzı Kanseri (HPV) ve Erken Tanı Korunma Yolları
14:40 – 15:20: Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Dt. Emel Akkerman
Konu: Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı, Ağız Hijyeni, Doğru ve Etkili Diş Fırçalama
15:30 – 16:00: İstanbul Gelişim Üniversitesi iktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya
Konu: Otizm
14 Eylül Cumartesi
13:00 – 13:40:Kadıköy Belediyesi Prof.Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği
Konu: Sağlıkla Yaş Alalım
13:50 – 14:30: : Dr. Nazif Bağrıaçık Diabet Hastanesi Genel Cerrahi Op.Dr. Dauren Sarsenov
Konu: İleri Yaşlarda Kanser Taramaları
14:40 – 15:20: Özel Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Doç.Dr. Selami Çakmak
Konu: İleri Yaşta Eklem Sağlığı ve Diz ve Kalça Sorunları
15:30 – 16:00: Özel Medicana Hastanesi Üroloji Uzm.Dr. Hayat Dumlupınar
Konu: Prostat Tanı ve Tedavi
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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