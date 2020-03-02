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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Toplum » En İyi Boşanma Avukatını Bulma
En İyi Boşanma Avukatını Bulma


Önerileri için aile ve arkadaşlarınıza sorun. Benzer deneyimleri ya da süreci yaşamış aileniz veya arkadaşlarınız varsa, onlara kimi önerebileceklerini sormayı düşünün. Referans olabilecekleri bir boşanma hukuku avukatı tanımasalar bile, profesyonel önerilerde bulunabilecek diğer avukatları tanıyabilirler.

Avukat müvekkil ilişkisinin, özellikle boşanma davası ile ilgilenirken yakın bir kişisel ilişki olduğunu unutmayın. Koşullara bağlı olarak, bir arkadaşınızdan veya aile üyesinden bir öneri bile sizin için onda olduğu gibi işlemeyebilir.

Çevrimiçi Araştırma Yapın

İnsanların boşanma avukatı bulmalarına yardımcı olacak birçok web sitesi var. Bağlı bulunduğunuz il barosunun kayıtlı avukatlar bölümü, araştırmaya başlamak için iyi bir yerdir. Bölgenizdeki kaynakların ve avukatların bir listesini bulmak için şehrinizi ve ilçenizi girebilirsiniz.

Bir aile hukuk avukatı bulun. Sertifika, uzun yıllara dayanan deneyim, ek yasal eğitim ve sınavlar ile meslektaşlardan ve hakimlerden tavsiyeler gerektirir. Kurul sertifikası size birlikte çalışacağınız avukatın yasal toplulukta iyi bir üne sahip bir uzman olduğunu garanti eder.

Avukatların web sitelerini ziyaret edin. Muhtemel bir avukatın ismine sahip olduktan sonra, kendi şahıslarının ya da firmalarının web sitelerini bulun ve araştırmaya biraz zaman ayırın. Genel olarak, web sitesinde gezinmek kolay olmalı ve tüm metinler anlaşılır ve yazım veya dilbilgisi hatasından arınmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma veya aile hukuku hakkında genel bilgi veya aile hukuku alanındaki gelişmeler hakkında blog yazısı arayın. Uzmanlar kendi hukuk alanları hakkında bilgi vermeye istekli olacak ve müvekkillerini ve web sitesi ziyaretçilerini eğitmekle ilgileneceklerdir.

📆 12 Eylül 2019 Perşembe 11:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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