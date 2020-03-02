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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’da Amerikan filmlerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası


Sultanbeyli’de polislerin marketten hırsızlık yapan şahısları yakalama anları Amerikan filmlerine taş çıkarttı. Polislerin araçlarıyla çembere alarak kovaladıkları hırsızlar yaya olarak kaçmaya başlayınca polisler hem araçlarla hem de koşarak hırsızları kovalamaya başladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da Amerikan filmlerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası kamerada – Tıkla İzle

Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markete sabah saatlerinde giren hırsızlar, alarm çalınca geldikleri minibüsle kaçmaya çalıştı. Alarm üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri 3 sivil araçla kısa sürede olay yerine geldi.

Minibüsle kaçmaya çalışan hırsızların aracı, sivil polis araçları tarafından çevresi sarılarak durduruldu. Bu sırada hareket eden minibüs polis aracına çarptı. Araçtan inen hırsızlar farklı yönlere kaçmaya çalıştı. Polis, kaçan şahısların üzerine otomobilini sürerek şahısların kaçışını engelledi. Polisler, 7 hırsızdan 6’sını yakalamayı başardı. Polisin, kaçan bir hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.
Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler kamerada

Hırsızlara düzenlenen operasyon, bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar minibüsle kaçmaya çalışıyor.Bu sırada polis ekipleri minibüsün etrafını sarıyor. Ardından hırsızlar minibüsten inerek kaçmaya başlıyor. Polis ekipleri araçlarıyla koşan hırsızlara set yapıyorlar. Bu sırada bazı polis memurları da koşarak hırsızları yakalıyor. Nefes kesen operasyon yedi şüpheliden altısının yakalanmasıyla son buluyor .

📆 12 Eylül 2019 Perşembe 10:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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