Ataşehir’de Golf Turnuvası

Ataşehir Golf Kulübü’nde Düzenlediği Golf Turnuvası İle Golf Tutkunlarıyla Buluştu

“Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Şişecam’ın global tasarım markası Nude, 24-25 Ağustos tarihlerinde Ataşehir Golf Kulübü’nde golf tutkunları ile buluştu.

Modern yaşama kusursuzca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış koleksiyonlarıyla dikkat çeken Şişecam’ın global tasarım markası Nude, 24-25 Ağustos’ta Ataşehir Golf Kulübü’nde 150 kişinin katıldığı bir golf turnuvası düzenledi. Turnuvada, “Junior”, “Kadınlar A ve B”, “Erkekler A ve B” ve “Nearest To Pin” olmak üzere toplam dört kategoride 16 kişi ödüle layık görüldü.

“Yalın güzeldir” marka felsefesi doğrultusunda hayatın her alanına tasarımlarıyla dokunan Nude, etkinlikte düzenlediği kokteylle de golf tutkunlarına keyifli anlar yaşattı. Misafirler aynı zamanda Nude standında yer alan, sade, yalın ve fonksiyonel Nude tasarımlarını da deneyimleme şansı yakaladılar.

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