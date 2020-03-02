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Ataşehir’de Golf Turnuvası


Ataşehir Golf Kulübü’nde Düzenlediği Golf Turnuvası İle Golf Tutkunlarıyla Buluştu

“Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesini uluslararası tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Şişecam’ın global tasarım markası Nude, 24-25 Ağustos tarihlerinde Ataşehir Golf Kulübü’nde golf tutkunları ile buluştu.

Modern yaşama kusursuzca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış koleksiyonlarıyla dikkat çeken Şişecam’ın global tasarım markası Nude, 24-25 Ağustos’ta Ataşehir Golf Kulübü’nde 150 kişinin katıldığı bir golf turnuvası düzenledi. Turnuvada, “Junior”, “Kadınlar  A ve B”, “Erkekler A ve B” ve “Nearest To Pin” olmak üzere toplam dört kategoride 16 kişi ödüle layık görüldü.

“Yalın güzeldir” marka felsefesi doğrultusunda hayatın her alanına tasarımlarıyla dokunan Nude, etkinlikte düzenlediği kokteylle de golf tutkunlarına keyifli anlar yaşattı. Misafirler aynı zamanda Nude standında yer alan, sade, yalın ve fonksiyonel Nude tasarımlarını da deneyimleme şansı yakaladılar.

Galeri
📆 12 Eylül 2019 Perşembe 10:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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