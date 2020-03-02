Boy yasaklarına uymayan 6.5 ton balığa el kondu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Halinde ortak denetimler gerçekleştirdi.

Gece yarısı yapılan denetimlerde; boy ölçülerine uymayan 444 kasa İstavrit, 3 adet Orkinos ve 6 kasa Kefalden oluşan yaklaşık 6.5 ton balığa el konulurken, yasaklara uymayan ilgili kişilere de idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı kontrol tekneleriyle Marmara Denizi’nde yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik denetimler de 7 gün 24 saat esasına göre rutin olarak devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 10 günlük denetimlerde; yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 adet balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, sürdürülebilir bir balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın yapılabilmesi için bu denetimlerin ciddiyet içerisinde sürdürüleceğini vurguladı. Karaca; “Balıksız deniz, insansız kentlere benzer. Biz denizlerimizde balığın bol ve bereketli olması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.