DİYARBAKIR’DAN YÜKSELEN ÇIĞLIK…

Bu vatanın evlatlarını şehit eden, çocuklarını çalan, geleceğine ipotek koymaya çalışan, bu toprakları kan gölüne çeviren, bombalayan, ormanlarını yakan, eli kanlı bölücü, vatan haini canilere ve destekçilerine karşı yürekleri kan ağlayan annelerin, ailelerin evlatları adına Diyarbakır’dan yükselen tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet çığlığına vatan, millet sevgimizle, ana baba yüreğimizle sonuna kadar destek veriyoruz.

Bu ses, bu çığlık önemlidir çünkü artık bölge insanının da boğazına dayanmıştır, bölge insanı da uyanmıştır ve demek ki bu hainlerin kimlere, ne amaçla hizmet ettiklerini ve kimlerden destek aldıklarını anlamışlardır.

Bu anneler, bu aileler hain PKK ve onun siyasi kolu HDP noktasında uyanmıştır ve bu uyanma hali önemlidir. Şimdi bu uyanıklığın devamı ve bu anaların gözyaşlarının dinmesi için birlik olma zamanıdır.

Bugün birileri bu mesele etrafında sen onu dedin, sen bunu demedin, ben bunu dedim, sen neden demedin gibi kayıkçı kavgasını bırakıp gözleri yaşlı, elleri öpülecek annelerin çığlığına, yüreğine ve cesaretine kulak vermelidir.

Bu çığlık, bu cesaret ve hıyanete karşı gelişen bu isyan çok önemlidir. Tebrike, takdire, alkışlanmaya, duaya ve desteğe şayandır.

Çünkü bu çığlık; bu vatanın, bu toprakların, bu bayrağın, bu evlatların geleceğinin, refahının ve barışının tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet etrafında toplanmasından başka bir çıkar yolu olmadığının tespitinin ve bu inancın çığlığıdır.

