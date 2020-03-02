İstanbul’da ‘Türk parasını tanımak istiyoruz’ diyerek, öğrencinin 600 lirasını çaldılar

PENDİK’TE KİRALIK ARAÇLA SEYREDEN YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ GENCİN 600 LİRASINI EL ÇABUKLUĞUYLA ÇALDI. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI (DOĞAN CAN CESUR/İSTANBUL-İHA) Pendik’te kiralık araçla seyreden yabancı uyruklu 3 kişi, yüksek lisans öğrencisi gencin 600 lirasını el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Pendik’te kiralık araçla seyreden yabancı uyruklu 3 kişi, yüksek lisans öğrencisi gencin 600 lirasını el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

‘Türk parasını tanımak istiyoruz’ diyerek, öğrencinin 600 lirasını çaldılar – Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 30 Ağustos Cuma günü saat 13.45 sıralarında Pendik Esenyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen Yüksek Lisans öğrencisi H.İ.’nin (23) yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilin camını açarak gence seslenen yabancı uyruklu şahıslar, yanına geldiğinde ona, “Biz yabancıyız, Türk parasını bilmiyoruz” dedi.

Bunun üzerine genç, Türk parasını göstermek amacıyla sırt çantasındaki bin lirayı şahıslara uzattı. Paraları inceleyen şahıslar, el çabukluğuyla bin liranın 600 lirasını çaldıktan sonra 400 lirasını gence geri verdi. Gence teşekkür eden şahıslar ardından hızla olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Türk parasını tanımak istiyoruz”

Olayın ardından çantasındaki paralara bakan genç, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, şahısların kiraladığı aracın plakasını tespit ederek, işyerinden kiralayanların bilgisine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen Majid E.(54) ve Mohammad A.(55) polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Şubeye götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.