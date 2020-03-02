İBB Meclisinde CHP’li kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için siyah giyindi

İBB Meclis Üyesi CHP’li kadınlar, eylül ayının ilk oturumunda kadın cinayetlerine dikkat çekmek için siyah giyindi. CHP’li kadınlar adına açıklamada bulunan Meclis Üyesi Nazife Figen Karahan, amaçlarının Türkiye’de artan kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Karahan, “18 Ağustos’ta “ölmek istemiyorum” diyen çığlık ve” anne lütfen ölme” diyen çocuğun çığlığına kayıtsız kalamadık ve topluma mesaj vermek amacıyla Meclis’e bu şekilde siyah kıyafetlerimizle gelmeyi tercih ettik” dedi.

Meclis oturumundaki konuşmasında da kadın cinayetlerine yer veren Karahan, son 10 yılda 3 bin, 2019’da 285 ve geçen Ağustos ayında 40 kadın cinayeti yaşandığı bilgisini verdi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSAYDI KADIN CİNAYETLERİNE SEYİRCİ KALINMAZDI”

Meclis konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmamasını eleştiren Karahan, “2011’de imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi 2014’te yürürlüğe girdi. Fakat bu sözleşme maalesef ülkemizde şu an yok hükmünde. En önemlisi, kadını görünür kılan bu sözleşme ailede başlayan eğitim, okullarda devam eden öğretim ve eşitlikçi bir anlayışla şekillenen bir toplum hedefler. Bu toplumu yaratamadık. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu çıkardık ama uygulayamadık. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun uygulanmış olsaydı onca kadının ölümüne seyirci kalan insanlar olmazdık” dedi.

“İBB YÖNETİMİNDE KADINLARIN ORANI YÜKSELDİ”

Toplumun ve siyasi bakış açısının kadına karşı tutumundan kaygı duyduklarını ifade eden Karahan, belediyelerde oluşturulacak stratejik planlarda kadınların güçlendirilmesine dönük adımların atılmasını istedi. İBB’de bu dönüşümün başladığına işaret eden Karahan, “Önceki yönetimde hiç kadın bulunmazken bu yönetimde kadınların oranı yüzde 28’e yükselmiş durumda. Demek ki istenince değişim sağlanıyor. Yönetime çok teşekkür ediyor, devamının gelmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.