Temiz Toplum Derneği’nden Ailelere Uyuşturucu Uyarısı

OKUL ÇEVRELERİ TEHLİKELERLE DOLU

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, okulların çevresinde ki uyuşturucu tehlikesine karşı aileleri uyardı ve yapılması gerekenleri sıraladı.

Tüm yurtta yeni eğitim-öğretim yılının heyecanının yaşandığı bugünlerde Temiz Toplum Derneği’nden ailelere uyuşturucu uyarısı geldi. Türkiye’de uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığını belirten Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Sadece İstanbul’da 500 bin kişinin uyuşturucuya bulaştığını, 200 bin kişinin ise bağımlı olduğunu öngörüyoruz. Bugün ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı 8’e, tedaviye başlama yaşı 11’e, uyuşturucudan ölüm yaşı ise 14’e kadar düşmüş durumda. Eskiden uyuşturucu için transit ülke konumunda olan ülkemiz bugün tüketim ülkesi haline geldi” şeklinde konuştu.



BAĞIMLILIĞI ÖNLEMEK, TEDAVİDEN KOLAY



Türkiye’de tedavide başarı oranının yüzde 1,5 olduğuna dikkat çeken Ay, “Tedavinin gerçekleştirildiği AMATEM’lerdeki yatak kapasitesi 1062. ÇEMATEM’ler de ise sadece 100. Tedavi sonrası rehabilitasyon aşaması ise yok! Gerek bu istatistikler, gerekse ülkemizin genç nüfusu uyuşturucu ile çok daha aktif bir mücadeleyi gerekli kılıyor. Çünkü bir bağımlılığı önlemek, bir bağımlıyı tedavi etmekten çok daha kolay” diye konuştu.

BİTKİ ÇAYLARINA BİLE UYUŞTURUCU KARIŞTIRABİLİYORLAR!

18 milyonu aşkın öğrencinin ders başı yaptığına dikkat çeken Bilal Ay, “Devlet ve STK’ların çalışmalarının yanı sıra ailelerin de bu konuda gerekli önlemleri alması gerekiyor. Kimse “Benim çocuğum yapmaz” diyerek kendisini bu tehditten soyutlamamalı. Çünkü zehir tacirlerinin akıl almaz pazarlama yöntemleri var. Zayıflatır yalanıyla, sivilceleri geçirir yalanıyla dahi gençleri kandırabiliyorlar. Çünkü, gençlerimizin bu ya da benzer şeyleri sorun ettiğini maalesef ailelerinden daha fazla onlar biliyor. Ya da sattıkları bitki çaylarına sıvı uyuşturucu karıştırabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILAR ARKADAŞ KURBANI



Bağımlıların yüzde 50’sinin arkadaş kurbanı olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Ay, “Ayrıca, uyuşturucu bağımlısı biri eğer uyuşturucu alacak parayı bulamazsa, önüne iki seçenek çıkıyor. Ya hırsızlık yapacak ya da uyuşturucu satacak. Torbacılığa başlayan bağımlıların da ilk hedefleri en yakın çevreleri oluyor. Arkadaşlarına zehiri pazarlıyor. Bağımlıların yüzde 50’si bir şekilde arkadaşları üzerinden bu illetle tanışıyor. Bugün uyuşturucu okul servislerinde dahi pazarlanıyor.” dedi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI AİLELERE 12 TAVSİYE



Ailelere çocuklarını uyuşturucudan korumak için önerilerde de bulunan Ay, şu maddeleri sıraladı:

Ebeveynler ilk olarak çocuklarına hayır diyebilmeyi öğretmeliler. Çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeli, her gün en azından akşam yemeklerinde dahi olsa bütün aile bir araya gelmeliler. Çocuğunun arkadaş çevresinin değişip, değişmediğini kontrol etmeliler. Çocuklarının hal, hareket ve tavırlarındaki radikal değişiklikleri değerlendirmeliler. İnternetten dahi uyuşturucu pazarlanabilen günümüzde, internet kullanımını güvenli hale getirmeliler. Gençlerin uyuşturucuyla ilk tanıştıkları yerlerden birisinin kendi odaları olduğunu bilerek, bunaltmayan bir denetim mekanizması geliştirmeliler. Çocuklarına sık sık sarılmalılar. Bu hem onları ailelerine bağlayacak hem de çocukların üstünde, varsa kötü bir koku, fark etmelerini sağlayacaktır. Çamaşırların yıkanmasından önce, ceplerin tütün vb. şeylerin kırıntılarının olup olmadığını kontrol etmeliler. Ailevi sorunlar ya da diğer sorunlar karşısında gençleri asla yalnız hissettirmemeliler. Çocuklarıyla iletişim kanallarını her zaman ve zeminde açık tutmalılar. Aile, okul ve çevre arasında güçlü bir bağ kurulmalı, aileler bu bağın kurulmasında etkin rol üstlenmelidir. Aileler, çocuklarının zaman geçirdiği sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olmalı.

BAĞIMLI ÇOCUĞUNUZU DIŞLAMAYIN

Bağımlı çocuğu olan ailelere de seslenen Bilal Ay, “Bunlarla birlikte bağımlı çocuğu olan aileler de, evlatlarından ilgi ve sevgilerini esirgememeliler. Onları asla dışlamamalılar. Onları bu illetten kurtarabilmek adına uzmanlarla işbirliği halinde çözüm aramalılar” diyerek sözlerine son verdi.