Aferin bu gençlere! Türkiye Gençlik Birliği Diyarbakır’da

Hepimiz evlatlarıyız, annelerimizin yanındayız

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), evlatları PKK tarafından kaçırıldıktan sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan aileleri ziyaret etti. Kardeşlerimizi terörün pençesinden kurtaracağız mesajı verildi.

Genel Başkan Yıldırım Gençer’in başkanlığındaki TGB heyeti, HDP il binası önünde eylem yapan ailelerle kucaklaştı. TGB Heyeti, binlerce genç adına mesajlarını Ayşegül Biçer, Fevziye Çetinkaya, Şevket Altıntaş, Emine Kaya ve diğer ailelerle tek tek görüşerek iletti

Yıldırım Gençer: “Buraya Türkiye’nin her yerinden binlerce gencin desteğini ve selamını getirdik. Duygularımız ortak. Hepimize güç verdiniz. Bu bayrağı en doğru yerde, en doğru merkezde açtınız. Binlerce evladınız var. Başlattığınız bu mücadele zaferle sonuçlanana dek durmayacağız.” dedi.

“Annelere Tehdit İşlemez”

Heyette yer alan TGB Genel Başkan Yardımcısı Yadigâr Özen de, çocuğu kaçırılan Songül Altıntaş’ın yanında yaptığı açıklamada, “Biz onların haykırışlarını ilk duyduğumuz andan itibaren eylemlerini desteklediğimizi söyledik. Onlar öyle bir kıvılcım yaktılar ki bizim içimizdeki umudu büyüttüler. Mücadeleleri, Amerika’nın ve HDP’nin oyununu ortaya döktü. Onlara hiçbir tehdit işlemez” dedi.

“Buraya Gelmenin Gururunu Yaşayacaksınız”

Oğlu için eyleme devam eden Şevket Altıntaş TGB’lilere, “Sizleri ne kadar sevdiğimizi bir bilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Pırlanta gibisiniz, gözümüzün nurusunuz. Siz yarınların temelini iyi atın, ülke sizlerin elindedir. Yarın bu süreç bitecek ve bu sürecin mücadelenin gururunu yaşayacaksınız.” dedi.

2015 yılında PKK’nın oğlunu kaçırdığı Şadiye Özbey de “Bütün gençlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Bir canımız var feda olsun. Burada şehit olurum. Burada kararlıyım.” dedi.

Ailelerden Ayten Elhaman da TGB heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Allah hepsinden razı olsun, iyi ki böyle gençlerimiz var. Biz kararlıyız, buradan kalkmayacağız. Yetkililer bir an önce evlatlarımızı PKK’dan kurtarmalı. İki yıldır oğlum akşamları eve gelecek diye gözlüyorum, odasını temizliyorum. Ben de buradaki eylemlere katıldım. İnşallah sizin aracılığınızla bu eylemler yerine ulaşacak. Artık oğlumu istiyorum.”

“Hepimizin Anneleri”

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:

“Buradaki aileler, HDP/PKK’yı mahkûm etmiştir. Biz TGB olarak ailelerimizin, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için buraya geldik. Bu feryadı büyütmek hepimizin görevidir. Bu meselede 3 maymunu oynayanlar büyük bir hata içerisindedirler. Bu ailelerimize ses vermemek, sessiz kalmak bilinçli bir tavırdır. Buradaki insanlar hepimizin anneleri. Ya annelerimize destek verecekler ya da PKK’ya destek verecekler. PKK’ya karşı tavır almak her Türk gencinin görevidir. HDP-PKK analarımızın ayakları altında ezilecek. Bu eylemlerle bir kez daha gördük ki HDP’nin kapatılması mecburidir. HDP er ya da geç kapatılacaktır. Buradaki mücadelenin başarıya ulaşması HDP’nin kapatılmasıyla sağlanacaktır.”

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