4. Kadıköy Plak Günleri başladı

Kadıköy’ün ve İstanbul’un müzik kültürünü, müziğin hafızasını açığa çıkartmak, plakseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Kadıköy Plak Günleri başladı. Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Kadıköy Plak Günleri’nin bu yılki onur konuğu analog müziğin önemli temsilcilerinden biri olan Cahit Berkay.

ONUR KONUĞU CAHİT BERKAY

7-8 Eylül tarihlerinde Moda’da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 31 plakçı stant açtı. Plak koleksiyoncularının, plak müdavimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri de yer alıyor. Plak Günleri’nin bu yılki onur konuğu olan Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay, 8 Eylül Pazar saat 18.00’de “Cahit Berkay ile Analog Anılar” adlı bir söyleşide plak severlerle buluşacak.

BESTECİ MÜNİR NURETTİN SELÇUK ANILIYOR

Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Münir Nurettin Selçuk da plak günlerinde unutulmadı. ‘Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan’ dizelerinin bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un eserlerinin de yer aldığı etkinlikte, ‘Otomobil uçar gider’ şarkısına ithafen 1955 model Plymouth Belvedere marka kırmızı bir araç da alanda yerini aldı. Plak Günleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda da Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok anılmıştı.

08 Eylül Pazar 2019 programı şöyle:

13:00 Agop Çekmen’den Plak Hikayeleri /Chanson

15:00 Dj Performans / Volkan Judocu

18:00 Onur Konuğumuz “Cahit Berkay ile Analog Anılar”

20:00 Dj Performans / Kornelia Binicewicz “Ladies on records”

22:00 Kapanış