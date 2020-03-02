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Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu


Yaz tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapıyor. İstanbul’da okula dönüş için yolculuk yapanlar, otogarda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapacak. 13 hafta süren yaz tatilinin ardından bazı öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönüş için yola koyuldu. Okulların açılmasına bir gün kala İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda da yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan otogarda bazı sürücüler 1 saat süren bekleyiş sonrası içeri giriş yapabildi. Araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi.

Otogara girmek için uzun süre bekleyen bazı sürücüler, otogar girişlerindeki sistemin değiştirilmesini istedi. Bazı öğrenciler de otobüsünü kaçırmamak için araçlarından inip otogara yürüyerek girdi.

📆 08 Eylül 2019 Pazar 15:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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