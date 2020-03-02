MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Genel, Hayvan, Manşet, Toplum » Kadıköy Belediyesi iki projeyle Altın Örümcek’te Finalde
Kadıköy Belediyesi iki projeyle Altın Örümcek’te Finalde


Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülerle geleceği konuşmak, üretilen fikirleri geliştirmek, önümüzdeki dönem çalışmalarını planlamak için programlanan ‘Anlat Kadıköy’ dijital katılım platformu ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için yürütülen ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyası ile Altın Örümcek Ödüllerinde iki dalda finale kaldı. 17. Altın Örümcek Ödülleri, 23 Eylül’e kadar internet üzerinden yapılan halk oylaması ile belli olacak.

Bu yıl 17’inci kez düzenlenen, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri kurumsal iletişim, dijital pazarlama alanlarında 31 kategoride düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi ‘Anlat Kadıköy’ dijital katılım platformu ile “En İyi Kamu Kurumu”, ‘Satın Alma Sahiplen’ kampanyasıyla ise “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” dallarında finale kaldı. Halk oylaması ile belirlenecek ödüller Ekim ayı içerisinde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. 

📆 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR