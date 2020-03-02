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Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 453’ncü yıl dönümünde anıldı


Kanuni Sultan Süleyman Han’ın vefatının 453’ncü yıl dönümünde Süleymaniye Cami’nde anıldı. Anma programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Belediyesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun “Muhteşem” olarak tanımladığı Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 453’ncü yıl dönümünde Süleymaniye  Cami avlusunda düzenlenen törenle anıldı. Süleymaniye Camii avlusunda Cuma namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara etli pilav, ayran ve kazanda aşure ikram edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan vatandaşlara ikramda bulunduğu programda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. BakanKasapoğlu ve BaşkanTuran ile beraberindekiler anma programında Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kabri başına geçerek dua etti. Ayrıca Fatih Belediyesi, Süleymaniye Cami’nin yanı sıra Fatih Cami, Sultanahmet Cami, Yavuz Sultan Selim Cami, Sümbül Efendi Cami ve Hırka-i Şerif Cami’nde toplamda 10 bin kap aşure dağıtıldı.

Anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, “Fatih’in en önemli eseri Süleymaniye Cami’nin Avlusundayız. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın İstanbul’daki dönemin en önemli eseri burası kendi türbesi de burada dolayısıyla hem onu anma amacıyla hem de Hicri Yılbaşı biliyorsunuz birkaç gün önce idrak ettik. Muharrem Ayı Hz. Hüseyin’in şehit edildiği bir ay bunların hepsi bir arada oldu aşure dağıtımı yapıyoruz. Birazdan da türbe de dualarla anacağız.” dedi.

📆 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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