Ispartakule’de AVM’ye Hayır! eylemi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hancerli, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Mustafa Erdemir, Avcılar ve Başakşehir Meclis Üyeleri ilen yurttaşların katılımıyla İstanbul Ispartakule Gişeler’de AVM yapılmasına karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. Konuyu TBMM gündemine de taşımaya hazırlananan Karabat; “İstanbul’a ihanete devam eden rant anlayışına ve yaşam alanlarının talanına karşı her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Karabat’ın konuyla ilgili basın açıķlaması

Avcılar ilçesi, Tahtakale Mahallesi, Ispartakule Bulvarı noktasında B tipi otoyol tesisi projesi inşa edilecek. İşte bizler de bu “ISPARTAKULE AVM’YE HAYIR!” demek için bir araya geldik.

Ispartakule toplu konut kavşağına temas sağlayan bu projenin, bölgedeki yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyeceği kanaatindeyiz. Bununla beraber bölgede ciddi bir trafik yükünün oluşması da kaçınılmaz.

Bahse konu olan Proje, yaşamla iç içe planlanmış, kentin merkezine adeta bir hançer daha saplanıyor. İstanbul’a ihanet süreci iktidar eliyle sürdürülüyor. Baştan uyarıyoruz: Ispartakule, böyle bir yapılanmayı kaldıramaz!

Uyarıyoruz: Ispartakule bu denli detaylı bir yerleşim ağını karşılayamaz.

Bilindiği üzere TEM otoyolu uzun yıllar önce faaliyete başladı.

Ispartakule gişeleri ise, Karayolları Genel Müdürlüğü, İBB ve TOKİ arasındaki protokolle 2009 senesinde hizmete alındı.

Eski dönemde şehir dışı olarak kabul edilen bölge, şimdi kent içinde yerleşimin bir parçası haline gelmiş durumda.

B tipi otoyol tesisi için düşünülen Ispartakule kuzey ve güney bölgesi eski tır parkı alanları, yoğun trafiğin ortasında kalıyor.

2017 yılında, günlük ortalama araç geçiş sayısı 136.337 iken, 2019 yılının son çeyreğinde bu oran 170 bin araç seviyesine ulaşıyor.

Görüldüğü üzere araç geçiş sayısında ciddi artış eğilimi söz konusu. Dolayısıyla bu projenin öngörüldüğü alan, şehrin kalbi konumunda.

Sayın Basın Mensupları;

6001 sayılı kanun uyarınca, alanda yapılacak inşaat faaliyetleri İmar Kanunu’ndaki ‘’Yapı Ruhsatiyesi’’ ne bağlı değil.

Aynı zamanda bunları imar planına işlenme şartı yok.

Projenin kuzeyde kalan kısmı ‘’Karayolları Koruma Kuşağı’’ bandında kalırken güneydeki kısmı tamamen “Plansız”.

Tesislerin işletilmesine ilişkin prosedürlerin Karayolları güzergah planına işlenmesi yeterli oluyor.

Toplam inşaat yoğunluğu 118.853 metrekarelik devasa bir projeden bahsediyoruz.

Bu alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin PLANLARI VAR!

Ispartakule için tarihi bir hata anlamına gelmesi muhtemel bu proje alanı, İBB açısından farklı anlamlar taşıyor.

Öncelikle yapımı öngörülen B tipi otoyol tesisi projesi, İstanbul’un bütünsel planına uygun değil.

İBB, TEM otoyolunu genişletmek istiyor. Toplu taşımaya, metroya asli öncelik vermek istiyor.

Bu yolla beş yıl içinde kentin trafik sorununda bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Henüz hizmete açılamayan bütün raylı sistemlerin bu süre zarfında tamamlanması hedefleniyor. Burada 630 kilometrelik metro hattının devreye alınması ana gaye. Böylelikle, 15 milyon nüfusun 12.5 milyonu, yani %88’i yürüme mesafesinde metroya ulaşabilecek.

Bu projeler tamamlandığında TEM üzerindeki megabüs seferleri, metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegrasyon sağlayacak.

İBB’nin planlarıyla bağdaşmayan Ispartakule B tipi otoyol tesisi projesi, kente faydadan zaten içinde çıkılmaz hale gelen sorunları daha da derinleştirecek!

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirket arasında 27.06.2018 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinde yıllık 8 milyon 100 bin lira kira bedeli yer alıyor. “Selway Outlet İstanbul” adı verilen bu proje, 65 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip.

Dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne için rant, özel sektöre daha fazla kar anlamına gelen bu projenin yükünü yine vatandaş çekecek!

Söz konusu projenin makro ölçekte İstanbul’a, mikro ölçekte Avcılar ilçesine ve Ispartakule bölgesine olumsuz yansımaları olacağı açık. Hizmet adı altında bölgenin yaşam kalitesini düşüren ve vatandaşa ağır külfetler getiren bu sürecin bir an önce durdurulması çağrımızı yineliyoruz. Bölgeye kabus gibi çökecek projeye alan açanları, İstanbul’a devam eden ihanet sürecinin ve zihin orucunun son bulmasını talep ediyoruz.