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Ahmet Şimşek Koleji
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Durbakayım, Faiz indirimi, Fikirtepe’nin yıldızını parlattı


Teknik Yapı’nın ‘Üç Otuza Ev’ kampanyası büyük ilgi görürken, her 4 talepten biri Fikirtepe’deki Uplife Kadıköy projesine geldi.

Teknik Yapı’nın 11 projesini kapsayan Yüzde 30 indirim, 30 daire ve 120 aya yüzde 0.99 vade farkı gibi önemli fırsatları içeren kampanyaya 10 gün içinde yaklaşık 450 talep geldi. Gelen taleplerin yüzde 26’sı Fikirtepe’deki Uplife Kadıköy projesinden daire olmak istediler. Uplife Kadıköy’e gelen yoğun ilginin arkasında Fikirtepe’nin her geçen gün daha da değerlenmesi gösteriliyor.

Aylık bazda yüzde 0,99’a gerileyen faiz oranlarına paralel vadenin 180 aya uzamasını değerlendirmek isteyenler, yüksek getiri potansiyeli olan projelerin satış ofislerine akın ettiler. Değer artışı ve kira getirisi olarak yüksek potansiyel taşıyan Uplife Kadıköy projesi de bunlardan biri oldu.

Bölgede tamamlanan 16 projede yer alan ve yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı bilgisini paylaşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, çevre bağlantı yollarının kısa zamanda bitecek olmasının bu talep artışına neden olduğunu söyledi. Gerileyen faiz oranlarının aksine bitmiş projelerdeki kiraların da yükseldiğine dikkat çeken Umut Durbakayım, bu artışın devam eden projedeki dairelerdeki değer artışına öncülük edeceğini ve Fikirtepe’deki potansiyeli ortaya koyduğunu dikkat çekti. Satıştaki daire fiyatlarının artan maliyetlerden arındırılmış olduğunun altını çizen Durbakayım, bu durumun Fikirtepe’den daire sahibi olmanın avantajını daha da arttırdığını sözlerine ekledi.

📆 06 Eylül 2019 Cuma 18:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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