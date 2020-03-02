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İstanbul’da ‘Kurt Kapanı-14’ uygulaması


İSTANBUL’DA “KURT KAPANI-14” UYGULAMASI

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı-14’ uygulaması – Tıkla İzle

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

📆 06 Eylül 2019 Cuma 17:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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