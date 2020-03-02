CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davasında karar verildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapse çarptırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İmamoğlu duruşma salonunun önüne geldi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile avukatları ve müdahil tarafın avukatları katıldı. Duruşmada çok sayıda milletvekili ve vatandaş izleyici olarak yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunun önüne gelerek Kaftancıoğlu’na destekte bulundu. İmamoğlu, bir süre sonra salonun önünden ayrıldı.

Mahkeme başkanı, Canan Kaftancıoğlu’nun 18 Temmuz’da gerçekleşen önceki celse sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken, Nazım Hikmet’in bir şiirini okuduğunu ve bu okuduğu şiiri sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi.

“Gerçekleri söylemeye devam edeceğim”

Duruşmada esas hakkında savunmasını yapan Canan Kaftancıoğlu, “Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Ben Canan Kaftancıoğlu sanık kürsüsü de olsa, gördüğüm aksaklıkları tüm açıklığıyla söylemeye devam edeceğim. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği, bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Bu salonlar da dahil olmak üzere aslında hiç kimse hiçbir yerde özgür değil. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17, 27 yıl ile yargılansam bile gerçekleri söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Dosyaya girmesi hukuka aykırıdır”

Kaftancıoğlu’nun ardından savunma yapan avukatı Fikret İlkiz, dava dosyasına eklenen şiirle ilgili olarak, “Aklıma duruşmada Nazım ustanın şu sözü geldi diyor. Müvekkilimizin aklına gelen söz kapsamında bu ifadenin dosyaya girmesi hukuka aykırıdır. Bu söylem ifade özgürlüğüdür. Neye istinaden bir kişinin sosyal medya paylaşımları suç dosyasına giriyor. Aklından şiir geçtiği için şiiri dosyaya koyuyorsunuz. Aklından geçeni ceza hukuku çerçevesinde değerlendirip cezalandırmayı amaçlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nu ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘kamu görevlisine alenen hakaret etmek’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın karara bağlanmasının ardından adliye önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bedeli her ne olursa olsun susmayacağız, birlikte mücadele etmekten de geri durmayacağız” dedi.