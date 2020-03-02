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Kadıköy’de değnekçi operasyonu


Kadıköy’de İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

İSPARK’a ait otoparklarda mesai saati dışında park eden sürücülerden yetkisi olmamasına rağmen para isteyen değnekçilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde sivil bir arabayla Kadıköy Funda çıkmazı sokakta araçlarını park etti. 2 kişi araca yanaşarak para istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Operasyona resmi ekipler ve motosikletli yunus polisleri de eşlik etti.

📆 06 Eylül 2019 Cuma 00:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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