İSPARK’a ait yerlerde ‘değnekçi’ operasyonu

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketine (İSPARK) ait bazı yerleri mesai saatlerinin ardından işgal ederek, vatandaşlardan haksız yere otopark parası alan ‘değnekçilere’ yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketine (İSPARK) ait bazı yerleri mesai saatlerinin ardından işgal ederek, vatandaşlardan haksız yere otopark parası alan ‘değnekçilere’ yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK’a ait bazı yerlerinde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik operasyon düzenledi. Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda, sivil ekipler adeta değnekçi avına çıkarak, mesai saatleri dışında park etmeye gelen vatandaşlardan haksız para talep eden şahısları kıskıvrak yakaladı. Bazı ‘değnekçiler’in park yerlerinin girişine dubaların konulduğu görüldü. Şahısları yakalayan ekipler, önce Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Taramanın ardından ‘değnekçi’ diye tabir edilen şahısları gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şahıslar hakkında Karayolları Kanunu 79. maddeye muhalefetten cezai işlem uygulandı.



Öte yandan polis ekipleri, park ruhsatı olup da süresi biten mekan çalışanlarını bilgilendirdi, sonra cezai işlem uyguladı. Belgesi biten mekan çalışanlarını ise, belgelerinin yenilenmesi için uyardı.