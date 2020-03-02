Ünlülerin Saçları O’na Emanet

Yenilikçi saç uygulamaları ve saç bakımı alanında trend öncüsü olarak bilinen, Garage Organics saç bakım ürünlerinin yaratıcısı,Garage Hair Repair Studio’nun kurucusu Ahmet Çoban, genç yaşına rağmen alanında bir duayen olarak tanınıyor. Sektöre kazandırdığı Ombre ile de anılan başarılı kuaför ünlü isimlerin de tercihi. Daha bakımlı ve dikkat çeken saçlara sahip olmak isteyen ünlüler saçlarını Ahmet Çoban’a emanet ediyor.

Merve Boluğur, Hazal Kaya, Simge Fıstıkoğlu, Deniz Baysal, Gözde Atasoy Kökçü, Vildan Atasever, Güzide Duran, Didem Soydan, Ece Vahapoğlu, Yüksel Ak, Burcu Esmersoy ve Neslişah Alkoçlar gibi birçok ünlü isimle de çalışan, en yeni ve en doğal saç renklendirme, saç şekillendirme trendleri için danışmanlık veren Ahmet Çoban neden bu kadar tercih edilen bir kuaför? Türkiye’nin ilk defa kendi kozmetik markasını yaratan kuaförü olarak sektörde ismini duyuran tanınmış kuaför iki tonlu ombre saç uygulamaları konusunda birçok farklılığa imza attı. Ahmet Çoban, kendi geliştirdiği Brushlight isimli renklendirme işleminin patentini alarak Türkiye’nin alanında ilk patent sahibi kuaförü oldu.

Güneşten açılmış ve öyle yumuşak geçişlerle uzamış gibi duran bir efekt yakalayan ve buna Ombre adını veren, saç renklendirmede röfle, gölge, highlight, lowlight, ombre, sombre, brushlight, facelight gibi işlemleri ustalıkla gerçekleştiren Ahmet Çoban sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da oldukça dikkat çekiyor ve Ortadoğu, Avrupa ülkelerinden de birçok müşterinin tercihi olmayı sürdürüyor. Özellikle son yılların en popüler saç renklendirmesi olan ombre ile tanışmak isteyen tüm kadınlar birçok ünlü gibi onun kapısını çalıyor.

Saç bakımı konusunda yenilikçi yaklaşımlarını merak ediyor ve saçlarınızı siz de ona emanet etmek istiyorsanız, Ahmet Çoban’ı kişisel sosyal medya hesaplarından, garageorganics.com web sitesinden, Garage Hair Repair Studio Instagram ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz.

Hem vücut hem de saç bakımında öne çıkan formüller geliştiren Ahmet Çoban’ın Garage Organics saç ve vücut bakım ürünleri de kullanıcılar tarafından oldukça rağbet görüyor. Garage Organics ürünlerini temin etmek isteyenler aradıkları ürünleri Garage Hair Repair Studio’nun 6 şubesinde, Beymen Mağazalarında, seçkin dermokozmetik satış sitelerinde ve tüm Türkiye’ye gönderim yapan www.garageorganics.com adresinde bulabilirler.