İETT kış tarifesine geçiyor

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçiyor. Yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler ile metrobüsün sefer sayısı arttırılacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başında kış tarifesine geçiyor.





Mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, bakımı yapılan 284 adedi otobüs ve 65 adedi metrobüs de filoya katılacak. (Toplam 349)

SEFERLER OTOBÜSTE YÜZDE 6,6 METROBÜSTE YÜZDE 13,6 ARTIYOR





9 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer de konulacak. Böylece, günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48 bin 763’e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer sayısı 13,6 artarak 6 bin 982’ye yükselecek.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.





İstanbullular, 2019 kış sezonu sefer saatlerini www.iett.istanbul ve MobİETT uygulamasından öğrenebilirler.