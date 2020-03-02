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A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü


2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra’yı konuk edecek ve 10 Eylül’de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki hazırlıklarına devam ediyor.

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra’yı konuk edecek ve 10 Eylül’de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel antrenman programlarına devam eden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangaré bugün yapılan idmana katılmazken, dünkü antrenmanda yer almayan Emre Belözoğlu ve aynı çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte antrenman yaptı.

Millilerin bugünkü çalışmasını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın saat 18.30’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.

📆 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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