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Filenin Sultanları yarı finale yükseldi


2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Filenin Sultanları, Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Türkiye’nin rakibi, C Grubu’nu 5’te 5 yaparak birinci sırada tamamlayan ve son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hollanda’ydı. Filenin Sultanları, maçın belli bölümlerinde zorlanmasına rağmen taraftar desteğini de arkasına alarak zorlu rakibine 25-20, 25-22, 25-20’lik setlerle üstünlük sağladı ve Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Ilaria Vagni , Koen Luts
Türkiye: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge (L), (Aylin)
Hollanda: Buijs, Belien, Slöetjes, Daalderop, De Kruijf, Bongaerts, Plak, Balkestein- Grothues, Lohuis, Dijkema, Jasper, Koolhaas, Knip(L), (Schoot)
Setler: 25-20, 25-22, 25-20
Süre: 1 saat 18 dakika (24, 27, 27)

📆 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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