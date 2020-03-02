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Mutlu Çocuk Festivali 27 Eylül’de başlıyor!


Türkiye’nin en büyük çocuk festivali olan Mutlu Çocuk Festivali, 27 – 29 Eylül 2019 ‘da 10:00 –19:00 arasında Event Garden Sarıyer’de ziyaretçilerini bekliyor. 

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Saran Holding, Bic Türkiye sponsorluğundaki etkinlilerde çocuklar hem eğitici hem öğretici çalışmaları hayata geçireceklerdir. Koruncuk Vakfı, Diyabetle Yaşam Derneği ve İzev paydaşlığındaki çalışmalar ile de çocuklara sosyal sorumluluk bilinci verilecektir.

İki kadın girişimci Çiğdem Kongul ve Hasibe Tuğba Şahin tarafından ”Mutlu çocuk mutlu gelecek”mottosuyla 27-28-29 Eylül’de Sarıyer Event Garden’da düzenlenecek festival, sürprizleriyle hem velileri hem de çocukları hayran bırakacaktır.

Sleepy Natural, Nutty Tiyatro, Faruk Yalçın Zoo, First Step, Onedio, Sarıyer Belediyesi ve Koperatiff’in de sponsorolduğu içinde çocuk ruhu taşıyan herkes için hazırlanan Mutlu Çocuk Festivali’nde çocukları ve velileri mutlu edecek, her etkinlik incelikle düşünüldü. Mutluluğun önemini ve çocuklarda yarattığı heyecanı aktarmayı amaçlayan festivalde 10.000 m2’lik alan en iyi şekilde değerlendirildi.

Mutlu Çocuk festivalinde ailelerin çocukları ile kaliteli, öğretici ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacı ile yola çıkan bu organizasyonda aileler, kendi alanlarında uzman; Uzman Psk. Nurdan Beşen BüyükakHatice Kübra Tongar, Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Akademisyen Anne gibi birçok değerli ismin söyleşisine katılırken, çocuklar da atölye alanlarında keyifli vakit geçirerek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklardır. 

Sektörün önde gelen ve alanında lider pek çok marka Mutlu Çocuk Festivali’nde katılımcı olarak yer alacaktır. Ayrıca yapay zekaya sahip sevilen robot Çikobot’un drama atölyeleri ve 9m²’lik halı sahada kontrol panelleri ile robotlarla futbol maçı; G-BALL da festivale renk katacak. 



50’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Nutty Scientists küresel bakışaçısı ile oluşturulan bilim müfredatı ve interaktif tiyatroları ile de Sonbaharı Doğanın İçinde Coşku Dolu Bir Festivalle Karşılamaya Hazır Mısınız? Diyen festival herkesi beklemektedir.

Galeri
📆 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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