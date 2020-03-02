Galatasaray’ın yeni transferlerinin imza törenini 25 bin kişi izledi

Galatasaray Spor Kulübü, yaz transfer döneminde transfer ettiği futbolcular için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım sağlayan taraftarların sayısı da belli oldu. Stadyumda töreni takip etmek için toplam 25 bin seyirci yer aldı.
Yeni transferleri tek tek tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla “Hoş geldin” dedi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|25
|9
|7
|9
|29
|30
|-1
|34
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|12
|Antalyaspor
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|25
|7
|4
|14
|26
|42
|-16
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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