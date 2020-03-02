Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’dan, Adli yıl açılışında önemli açıklamalar

Anadolu Adalet Sarayı’nda 2019-2020 Adli Yıl Açılış Programı Düzenlendi.

Programda bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar; “Yapılan araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında yargıya olan güvenin son derece alt düzeyde olduğu görülmektedir”

“Yargı açısından geçmişin olumsuzluklarına çok iyi bir yerde olduğumuz söylenebilir sayısal anlamda. Bu hususta en önemli eksikliğimiz ise nitelik yönünden yeterli seviyede olmadığımızdır”

Yeni Adli yılının Türk milletine ve insanlığa hayır getirmesini, Adaletle hükmedilen bir yıl olmasını temenni eden Uçar, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesinin 30 kasın 2012 tarihinde aldığı 2890 sayılı kararnamesiyle Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli Adliyelerinin birleştirilerek 2013 yılında Anadolu Adliyesi olarak hizmete girdiğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADLİYE SARAYI

Uçar şunları söyledi “Adliyemiz, Anadolu yakasında bulunan 7 ilçe adliyesinin birleşmesiyle kurlmuştur. Mevcut haliyle 11 ilçe merkez adliyesi olup, Şile ve Adalar ve Beykoz Adliyeleri de mülakatmız olmak üzere 14 ilçeye hizmet vermekteyiz. Ve 360 bin metrekare kapalı alana sahip olması dolayısıyla dünyadaki en büyük adiliye sarayı. İş hacmi olarak da en büyük Adliye Sarayı.

Yaz kararnamesiyle aramıza katılan hakim ve Cumhuriyet Savcıları dahil olmak üzere toplan 416 hakim, 248 Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı adliyemizde 16 Ağır Ceza mahkemesi 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 69 Asliye Ceza Mahkemesi ve bunlar son kararnameyle bölündüğü için 12 tane bölünmüş Asliye Ceza Mahkemesi var.

20 icra Ceza, 1 Sulh, 8 Sulh Ceza 2, Fikri Sinayi Haklar, 32 Asliye Hukuk 29 iş 23 Aile, 21 Sulh Hukuk 20 İcra Hukuk 13 Asliye Ticaret 7 Tüketici, 2 Kadastro, 2 Fikri Sinayi Haklar mahkememiz var. Bazı mahkemelerin bölünmüşleriyle toplamda 325 mahkememiz var.

2018 itibariyle ceza mahkemelerine gelen dosya sayımız 87 bin 568, çıkan dosya sayımız 82 258, hukuk mahkemelerine gelen dosya sayımız 127 bin 589, çıman dosa sayımız 117 bin 040.

Cumhuriyet Savcılığına giren dosa sayımız 248 bin 782, çıkan dosyamız 248 bin 919, yani girişten daha fazla dosya çıkarmışız.

İKİ KEZ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDIK

Bu kadar devasa iş yüküne rağmen hakimlerimiz, Cumhuriyet Savcılarımızın ve personelimizin özverili çalışmalarıyla iki yıldır üst üste Adalet Bakanlığımız düzenlemiş olduğu Uzlaştırma Ödül Töreninde Adliyemiz iki yıldır birincilik ödülü almaktadır. Emeği geçenlere teşekkür edirim” dedi

YARGIYA OLAN GÜVEN SON DERECE ALT DÜZEYDE

Uçar sözlerini şöyle sürdürdü “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde Yargı Reformu Stratejik Belgesi açıklandı. Beklentimiz o dur ki, bu süreçte 9 ana başlık halinde yapılan düzenlemelerin içerisi doldurulur hayata geçirilir ve yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımıza çare olur diye düşünüyorum.

Yapılan araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında yargıya olan güvenin son derece alt düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun için bilimsel araştırma, makale yazmaya ve istatistik araştırma yapmaya hiç gerek yok. Birkaç vatandaş dinlediğinizde yargıya güvenmediklerini çok açıklıkla görüyoruz.

Bunların sebepleri arasında, öncelikle davaların olağanüstü uzun sayılacak bir sürece getirilmesi, kanun yollarıyla sürecin nihayete erdirilerek infaza verilmesi ve infazının yapılması yıllarca sürmektedir.

Ayrıca kararların ve iddianamelerin isabet oranı da batı standartlarının oldukça altındadır.

Yargı açısından geçmişin olumsuzluklarına çok iyi bir yerde olduğumuz söylenebilir, sayısal anlamda. Bu hususta en önemli eksikliğimiz ise nitelik yönünden yeterli seviyede olmadığımızdır.

VERİLEN KARARLARDA İSABET ORANI DÜŞMEKTEDİR

Fetö soruşturmalarından mütevellit, boşalan kadrolara genç arkadaşlarımızın atanması, bu atamaların Ankara, İstanbul, İzmir gibi iş yoğunluğu hayli fazla olan Büyükşehirlere doğrudan yapılması, yeni atanan arkadaşlarımızın iş yükü altında ezilirken verilen kararlarda da isabet oranı da düşmektedir.

Adalet Akademisinin yeniden kurularak faaliyete geçirilmesine müteakip eğitim hususuna daha fazla ağırlık verilerek bu konuda ki açığın biran önce kapatılacağını umuyorum.

Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ise, “Hukukun üstünlüğüne bağlılıkla milletimize adalet dağıtacak, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına sahip çıkacak yargı mensuplarımızın ve bütün yargı teşkilatımızın yeni adli yılını kutluyorum. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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