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A Milli Basketbol Takımı, ABD’ye 93-92 mağlup oldu


A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD’ye 93-92 mağlup oldu.

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası’nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda yer alan A Milli Takım, ABD ile oynadığı ikinci grup maçını 93-92 kaybetti. 

Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde oynanan mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti. 

ABD karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 47-42 geride tamamlarken, normal süre de 81-81 eşitlikle tamamlandı. 

A Milli Takım’da Ersan İlyasova 23 sayı, 14 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 18, Furkan Korkmaz 16, Cedi Osman 15 ve Scottie Vilbekin de 12 sayıyla oynadı. 

E Grubu’nda oynanan günün diğer maçında ise Çekya, Japonya’yı 89-76 yendi. Milli takım 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30’da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak.  

📆 03 Eylül 2019 Salı 18:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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