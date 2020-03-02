Bebeğin Gelişim Döneminde Doğru Beslenmenin Önemi

Bebek sahibi olmak hem annelere hem de babalara dünyanın en güzel duygusunu yaşatır. Özellikle anne adayları hamilelik süreci boyunca adeta bebeklerini kucaklarına alacakları o günü iple çekerler. Bebek dünyaya geldikten sonra gerek bebeklik döneminde gerekse çocukluk döneminde ailelerin üstlendiği sorumluluklar daha da artar. Bu nedenle bebeğin hem çocukluk dönemine geçişindeki süreçte hem de çocukluk döneminde gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması adına ebeveynlerin bilinçli davranması oldukça önem taşıyor.

Bebeğin aileye katılımı ile birlikte aileler yeni bir hayat düzenine geçerler. Bebek dünyaya geldiğinde bebeğin beslenme ve uyku düzenini en uygun şekilde sağlayabilmek, onun yeni ortamına adaptasyon sürecini en rahat şekilde atlatabilmesi ebeveynlerin önceliği haline gelir. Bebeğin ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde sağlayabilmek isteyen anneler ve babalar bilmedikleri her şeyi öğrenmek, okumak, araştırmak isteğinde olacaktır. Özellikle de ilk defa bebek sahibi olacak aileler bu anlamda daha fazla endişe duyabilmekte. Her ne kadar evin büyükleri kendi tecrübeleri ile yardımcı olsalar da, ebeveynler bebek gelişimi kitaplarından faydalanarak bebeklerini sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için ihtiyaç duydukları bilgileri kolaylıkla temin edebilirler.

Bebeğin gelişimini olması gerektiği şekilde tamamlayabilmesi çocukluk yaşlarına geçtiğinde de sağlıklı bir yaşam sürmesi ve bağışıklık sisteminin sağlam olması adına oldukça önemli. Bebeğin sağlıklı gelişebilmesi için en çok dikkat edilmesi gereken konu beslenme konusu. Annenin sütü varsa doğduğu ilk andan itibaren bebek onun için en sağlıklı besin olan anne sütü ile beslenmeye başlamalı ve ilk ayını anne sütü alarak bitirmelidir. İlk altı aydan sonra bebek anne sütüne takviye olarak ek gıdalara geçiş yapar ve anne sütü ile birlikte püreler, çorbalar gibi ek gıdalarla da beslenmeye devam eder. Ek gıdaya geçiş sürecine doğru zamanda başlamak gerekir çünkü erken ya da geç başlanması alerjik durumlara, ishal veya kabızlık gibi sıkıntılar yaşanmasına ya da bebeğin geç gelişmesine sebebiyet verebilir.

Ebeveynlerin birçoğu ek gıdaya geçiş döneminde bebeğe ek gıdaları yedirebilmek konusunda da sorunlar yaşayabiliyor. Bebeğin kendisine verilen ek gıdaların kimisine direnç göstermesi ve bu ek gıdaları yemeyi reddetmesi çoğunlukla karşılaşılabilen bir durum. Bu anlamda aileler kimi zaman çaresiz kalabilmekte. Tercih edilmesi gereken ek gıdalar konusunda tereddüt yaşayan anneler ve babalar doğru ve güvenilir bir kaynak olan Hande Kaşkaş’ın bu çocuk aç kitabından ve acıkınca yer kitabından yararlanabilirler.

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