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Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor


Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı. Binada bulunan dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenirken, bina sakinlerinden bir bölümü de taşınmaya başladı. Binanın durumu ise havadan görüntülendi.

ATAŞEHİR’DE RİSKLİ BİNA TAHLİYE EDİLİYOR BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor – Tıkla İzle

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binada, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri başladı. 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binadaki dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşlardan bazıları, getirilen kamyona eşyalarını yükleyerek bir yandan da taşınma işlemlerine başladı. İşlemler sırasında Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yetkilileri de hazır bulundu. Vatandaşların can güvenliği amacıyla Ataşehir’deki riskli yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin hızlı şekilde devam edeceği öğrenildi. 

📆 03 Eylül 2019 Salı 17:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
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8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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