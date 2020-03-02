Tesettür Giyimde Pratik Parçalar

Tesettür giyim şeklinde önemli olan nokta vücudun kıvrımlarının ve parçalarının hiçbir şekilde belli olmamasıdır. Vücudun tamamı kapalı bir şekilde gözükmelidir ve kıvrımlar örtülmelidir. Özellikle yaz aylarında olmak üzere tesettür giyimi tercih eden kadınlar tercihlerinde bazen zorlanmaktadır. Hangi parçayı giyersem rahat ederim ya da hangi ortama ne giymem gerekir gibi sorunlarla karşılaşırlar. Ama aslında bu sorunların tesettür giyimde pek de fazla yeri yoktur. Sahip olduğu mantık sayesinde aslında rahatlık ve şıklı tesettür giyim tarzının bir parçasıdır denebilir.

Tesettür Giyimde Spor Ama Şık Tercihler

Tesettür giyim tercih eden bir hanımefendinin şıklığından ödün vermeden rahat giyinmesi son derece kolaydır. Uzun ve dökümlü herhangi bir kıyafet tercihi hanımefendiye bu imkanı rahatlıkla sunmaktadır. Hafta sonu dışarıya çıkarken dar olmayan, rahat bir pantolonun üzerine uzun bir tunik tercih edilirse hem şık hem spor bir görünüm elde edilir. Aynı tercihleri aslında daha şıkı ve resmi ortamlarda kullanmak da mümkündür. Örneğin işe giderken kumaş bir pantolonun üzerine uzun ve dökümlü bir gömlek giyilirse rahat ve de şık bir görünüm elde edilmiş olur.

Tesettür Giyimde Pratik Olarak Kullanılan Parçalar

Tesettür giyimin mantığına ve kurallarına uyan giysiler uzun ve dökümlü parçalardan oluşmaktadır. Bunu göz önüne aldığımız zaman böyle bir parçayı farklı şekillerde tercih ederek pratik seçimler yapmış oluruz. İster sadece uzun ve dökümlü tek bir parça istenirse de iki parça şeklinde kombinlenerek kullanılabilir. Aynı zamanda tesettür giyim tarzını tamamlayabilmek için şal ya da örtü kullanmak da gerekmektedir. Bu seçimi de üzerimize giydiğimiz parçayla uyumlu bir şekilde yaparsak bütün halinde şık bir görünüm elde edilmiş olur.

Tesettür Giyimde Şık Ya Da Resmi Olmak İçin De Pratik Parçalar Var Mıdır?

Yine aynı şekilde pratik parça denildiğinde akla uzun ve dökümlü seçenekler gelebilir. Bu tercih her ortama rahatlıkla uyum sağlar. Tek yapılması gereken ortama uygun renk ve kumaş türü seçmektir. Resmi bir davete giden hanımefendi daha resmi renklerde seçmelidir. Koyu tondaki siyah, kahverengi ya da bordo gibi tercihler resmi görünüm vermeye yardımcı olur. Doğru renk tercihinin yanında kumaş türü de doğru seçilirse kombin başarılı bir şekilde tamamlanmış olur. Resmi bir davette daha rahat kumaşlar örneğin keten seçmek yerine ipek kumaş seçilebilir.