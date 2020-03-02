3 günlük tatil, TEM’de trafiği durma noktasına getirdi – Tıkla İzle
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleşmesini fırsat bulan vatandaşlar, 3 günlük tatil için İstanbul’dan ayrıldı. Tatilcilerin tekrar dönüşe geçmesi ve diğer araçların da eklenmesi ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluştu. Akşam 17.00 itibari ile başlayan yoğunluk nedeni ile TEM Otoyolu İzmit, Kartepe ve Dilovası geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise D100 Karayolu’na yöneldi. Tatilcilerin TEM’de oluşturduğu araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bırakması bekleniyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|25
|15
|7
|3
|58
|27
|+31
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|25
|7
|7
|11
|33
|43
|-10
|28
|12
|Antalyaspor
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13
|Yeni Malatyaspor
|25
|6
|7
|12
|37
|38
|-1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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