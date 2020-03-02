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3 günlük tatil, TEM’de trafiği durma noktasına getirdi


30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerin dönüşe geçmesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

3 günlük tatil, TEM’de trafiği durma noktasına getirdi – Tıkla İzle

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleşmesini fırsat bulan vatandaşlar, 3 günlük tatil için İstanbul’dan ayrıldı. Tatilcilerin tekrar dönüşe geçmesi ve diğer araçların da eklenmesi ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluştu. Akşam 17.00 itibari ile başlayan yoğunluk nedeni ile TEM Otoyolu İzmit, Kartepe ve Dilovası geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise D100 Karayolu’na yöneldi. Tatilcilerin TEM’de oluşturduğu araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bırakması bekleniyor.  

📆 01 Eylül 2019 Pazar 21:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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