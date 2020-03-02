İstanbul’da, Hafta sonları 24 saat ulaşım başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün müjdesini verdiği “İstanbul’da 24 saat ulaşım”ın detaylarını basınla paylaştı. İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, 30 Ağustos’tan başlamak üzere, cuma – cumartesi günleri, 6 metro ve 24 otobüs hattında gece 00.30’dan 05.30’a kadar 24 saat kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak. Gece ulaşımını kullanan vatandaşların İstanbulkart’larından çift bilet kesintisi uygulanacak. Dini ve milli bayramlarda, 24 saat toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Yeni uygulama ile İstanbul, dünyada hafta sonları gece metro ve otobüs hizmeti veren sekiz metropolden biri olacak.

SULTANAHMET / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı çalıştayın öğle arasında kameraların karşısına geçti ve dün müjdesini verdiği “İstanbul’da 24 saat ulaşım”ın detaylarını basınla paylaştı. İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel Müdür Yardımcısı Orhan Demir ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin eşlik etti. “Bugün, özellikle dün kısa bir not olarak verdiğim gece ulaşımıyla ilgili detayları paylaşmak için sizinle bir araya geldim” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“30 Ağustos gecesi, saat 12.30 itibariyle gece ulaşımına dönük metro ve otobüs hatlarımızda hizmetimiz başlayacak. Böylece gece ulaşımına sahip dünyada 8 kentten birisi olmamıza da dönük bir durum yaratacak. İstanbul, nüfusuyla ve kent yaşamıyla, 24 saat ulaşıma muhtaç olan bir şehir. Bu konuda yoğun bir talep hem kampanya döneminde hem de göreve geldikten sonra tarafımıza iletilmişti. Arkadaşlarım bu hususla ilgili çok önemli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar neticesinde biz, İstanbul’un yoğun hatları üzerinden bir tespitle hem metro hatlarında hem de otobüs hatlarında, hafta sonları için 24 saat ulaşımı başlatıyoruz. 00.30 ile 05.30 arasında bu ulaşım sağlanacak. Yani, cuma ve cumartesi günleri. Şimdilik 6 metro, 24 otobüs hattında bu hizmeti İstanbullulara sunacağız. Arkadaşlarımız detaylı bilgileri sizinle paylaşacaklar.”

“VATANDAŞINI HİSSEDEN ÖRNEK BELEDİYE OLACAĞIZ”

“Dünyada da vatandaşını hisseden bu örnek çalışmayı başlatmış, örnek bir belediye olacağız” diyen İmamoğlu, “Burada şunu belirtelim: Özellikle gece yolculuklarında bir ücretlendirme durumu söz konusu. Gece seyahat eden vatandaşlarımızın, çift tarife basarak seyahat etme imkanları olacak. Gece maliyetini hesapladığımızda, yolcu sayısının çok geride olduğunu görüyoruz. Sübvanse edeceğimiz bir alan. Bunu bir hizmet olarak gördüğümüz için, maliyetine bakmaksızın böyle makul bir çözümle süreci başlatmış oluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı için de geceden itibaren ücretsiz ulaşımı başlatıyoruz. Resmi tatillerde de gece hatlarımız faaliyette olacak. Hatların sayısı ileride çoğaltılabilir. Hep en iyisini aramak gibi bir niyetimiz var. İhtiyaca dönük düşünülebilir. Böyle bir yönetim anlayışında her zaman daha iyisi mümkün. En azından geri gitmeyeceği net, daha iyisi mümkün. İstanbullulara ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA 24 SAAT TOPLU ULAŞIM DÖNEMİ BAŞLIYOR

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, “Bu şehir 24 saat yaşıyor” diyerek İstanbullulara müjdesini verdiği “İstanbul’da 24 Saat Ulaşım” dönemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi başlıyor. Yeni uygulama ile İstanbul, dünyada hafta sonları gece metro hizmeti veren sekiz metropelden biri olacak. Kentteki en yoğun kullanılan 6 metro hattı artık, resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonlarında olmak üzere 24 saat boyunca İstanbullular için çalışacak. Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara hizmet verecek gece ulaşım hatları şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı,

M2 Yenikapı- Taksim Hacıosman Metro Hattı,

M4Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi /Hisarüstü Metro Hattı.

İETT VE METROBÜS İLE ENTEGRE HATLAR

Gece hizmet verecek metro hatları, sekiz İETT hattı ve metrobüs ile de entegre olacak. Böylece, kentin iki yakası arasında yapılacak toplu taşıma yolculukları için de önemli bir fırsat ortaya çıkacak. Uygulama sayesinde, Tuzla ile Büyükçekmece arasında yer alan, yoğun nüfuslu çok ayıda ilçe gece saatlerinde toplu taşıma hizmetinden faydalanmış olacak.

Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden sekizi metro ile entegre olacak. Bu entegre hatlar şunlar:

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme ( Metrobüs)

11 ÜS Sultanbeyli – Üsküdar

130A Deniz Harp Okulu – Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

25G Sarıyer – Taksim

40 Rumelifeneri / Garipçe – Taksim

E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy – Kadıköy

E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4.Levent Metro

İSTANBUL DÜNYADA SEKİZİNCİ ŞEHİR OLACAK

Uygulama ile İstanbul, gece metro hizmeti veren New York, Londra Berlin, Tokyo, Viyana, Minneapolis, Chicago,Philadelphia, Kopenh.ag ve Sidney’den sonra dünyadaki sekizinci şehir olacak. İlk etapta 6 hatta gece toplu taşıma hizmeti verecek İstanbul, hat sayısı açısından Newyork ve Tokyo’nun ardından üçüncü sırada yer alacak.

Dünyada geceleri de metro çalıştıran şehirler ve metro sayıları şöyle:

New York – 21 hat

Tokyo – 13 hat

İstanbul – 6

Minneapolis – 2

Chicago – 2

Philadelphia – 2

Kopenhag – 2

Sidney – 1

Öte yandan, gece verilecek metro hizmetinden faydalanmak isteyen yolcular, kendi tarifelerinin iki katı ücret ödeyecekler. Örnek olarak, 00:30-05:30 saatleri arasında uygulanacak gece tarifesine göre; 1,25 TL olan öğrenci bileti, gece metro kullanımında 2,50 TL olacak.

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