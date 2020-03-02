MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Toplum » İBB’de İGDAŞ Genel Müdürlüğüne yeni atama yapıldı
İBB’de İGDAŞ Genel Müdürlüğüne yeni atama yapıldı


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğüne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, İBB’nin önemli iştiraklerinden İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğüne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışma hayatına başlayan Dr. Özmen’in öz geçmişi şu şekilde:

1988-1992 yılları arasında Mülkiye’de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. Doktorasını bankacılık ve finans üzerine yaptı. 1992 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışma hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’nda yer aldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son Doğalgaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Dr. Mithat Bülent Özmen ekonomi alanında köşe yazarlığı da yapmakta.

📆 30 Ağustos 2019 Cuma 23:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 25 15 7 3 58 27 +31 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 37 38 -1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

BAĞLANTILAR