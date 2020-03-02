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Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’ye imza attı


Fenerbahçe Kulübü, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Damien Comolli de katıldı.
Sarı-lacivertli takım transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.  

📆 30 Ağustos 2019 Cuma 21:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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