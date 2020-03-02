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İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni gerçekleşti


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliğinde Vali Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerlerini almasıyla birlikte tebrik töreni başladı. Programa generaller, amiraller, cumhuriyet başsavcıları, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer de katıldı.

📆 30 Ağustos 2019 Cuma 16:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
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8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 25 7 7 11 33 43 -10 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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