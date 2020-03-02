İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni gerçekleşti

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.
İstanbul Valiliğinde Vali Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerlerini almasıyla birlikte tebrik töreni başladı. Programa generaller, amiraller, cumhuriyet başsavcıları, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer de katıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|+13
|40
|8
|Göztepe
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|+1
|34
|9
|Gaziantep
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10
|Denizlispor
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11
|Gençlerbirliği
|25
|7
|7
|11
|33
|43
|-10
|28
|12
|Antalyaspor
|25
|6
|9
|10
|28
|43
|-15
|27
|13
|Yeni Malatyaspor
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|+1
|25
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15
|Konyaspor
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16
|Kasımpaşa
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18
|Kayserispor
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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