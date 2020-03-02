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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti


Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, bir süredir İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Şule Yüksel Şenler kimdir

29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri’de doğan Şule Yüksel Şenler, özellikle 1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yapan Şenler, 1967-71 tarihleri arasında Bugün Gazetesinde köşe yazdı. Seher Vakti dergisinin başyazarlığını da yapan Şenler, özellikle “Huzur Sokağı” isimli romanıyla büyük beğeni toplamıştı.  

📆 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
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