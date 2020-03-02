Köpek Maması

Köpek Maması



Köpekler şüphesiz ki ülkemizde en çok beslenen evcil hayvanlar arasında yerini alır. Köpek besleme veya sahiplenme isteği de birçok ihtiyacı beraberinde getirir.

Siz de bir köpek beslemeye niyetlendiğinizde edinmeniz gereken bir takım ürünler bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar arasında da ilk olarak edinmeniz gereken köpek mamasıdır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken önemli birkaç husus vardır; o da köpeğinizin yaşı ve ırkıdır. Bu çeşitlilik mama üretiminde köpeğin yaşı ve ırklarına göre bir takım kategorilere ayrılmasıyla gerçekleşmektedir.

Köpek mamaları

Sanılan aksine oldukça çeşitlidir. Bu kategorilere ayrılmasındaki amaç da

köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini alabilmesiyle ilgilidir.



Yavru Köpek Maması



Köpeklerin büyüme periyodu kritik öneme sahiptir ve köpekler oldukça hızlı

büyürler. Köpeklerin gelişimlerini destekleyen en önemli unsur da köpek

mamalarıdır. Çünkü köpek maması dostlarınız için gerekli olan enerji ve besin

değerlerini içeren günümüzdeki en ideal besindir. Bu nedenle köpeklerin ileriki

yaşamlarında da oldukça büyük etkisi olan yavruluk dönemlerinde beslenme de

ayrıca bir öneme sahiptir. Köpeklerde yavruluk dönemi yine ırklarına bağlı olarak

değişse de en az ilk 6 hafta muhakkak anne sütü ile beslenmelidir. 6 ile 8 haftanın

sonunda yavru köpek mamasına geçilmelidir. Sonrasında köpeğin ırkına bağlı

olarak 10 ile 18 ay arasında yavru köpek maması ile beslenmelidir.



Yetişkin Köpek Maması



Genel olarak 1 yaşını geçmiş köpekler yetişkin köpek olarak adlandırılırlar.

Köpeklerin hayatlarının en uzun dönemleri de yetişkinlik dönemleridir. Bu

dönemdeki beslenmeleri yavruluk dönemine göre daha yağlı olan köpek

mamalarıdır. Çünkü köpekler bu dönemde oldukça hareketlidir, en fazla enerjiyi

de yine bu dönemde harcarlar. Köpeklerin yetişkinlik döneminde yedikleri

mamalar yavru mamalara oranla daha yağlı olmasının yanı sıra aynı zamanda

daha fazla protein değeri içeren mamalardır. Yetişkin köpek maması çeşitleri aynı

zamanda, gelişimini tamamlamış olan köpeklerin ağız ve çene yapısına göre

üretilmektedir. Sizin de yetişkin bir köpeğiniz varsa, köpeğinize yetişkin köpek

maması çeşitlerinden satın almanızı öneririz.



Yaşlı Köpek Maması



Köpeklerde yaşam süresi ırklara göre değişkenlik göstermektedir. Küçük ırk

köpeklerin ve orta ırk köpeklerin yaşam süreleri 12 ile 16 yıl arasındayken, büyük

ırk köpeklerin ise 8 ile 12 yıl arasında bir yaşam süresi vardır. Ortalama olarak

baktığımızda ise küçük ırk köpeklerin 8 yaşına geldiğinde, büyük ırk köpeklerin ise 6 yaşına geldiğinde yaşlılık dönemine girmektedir. Köpeklerin yaşlanma

sürecinde, doğal bir kas ve kemik kütlesi kaybı vardır. Bu aşamada köpeklere

doğru bir besin kaynağı sunmak şarttır. Köpeklerde kas kaybını azaltmak için de

beslenme planlarında yeterli bir enerji sağlanmalıdır. Yeterli enerji sağlandığında

vücut tarafından proteinin yani kaslarının enerji olarak kullanılmasını önlediğini

göreceksiniz. Yaşlı köpeklerin kalori harcamalarındaki azalma düşük

karbonhidrat ve yüksek kaliteli beslenme programlarını haklı çıkarır. Dolayısıyla

eski hareketliliğini yitirmiş yaşlı dostunuz için en iyi yaşlı köpek mamasını

seçmeye özen göstermenizi dileriz. Köpeğinizin yaşına ve ırkına göre ihtiyacınız

olan köpek maması çeşitlerini peşin fiyatına taksit ve kapıda ödeme

Kaynak: https://www.petburada.com/kopek-mamasi