Köpek Maması
Köpekler şüphesiz ki ülkemizde en çok beslenen evcil hayvanlar arasında yerini alır. Köpek besleme veya sahiplenme isteği de birçok ihtiyacı beraberinde getirir.
Siz de bir köpek beslemeye niyetlendiğinizde edinmeniz gereken bir takım ürünler bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar arasında da ilk olarak edinmeniz gereken köpek mamasıdır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken önemli birkaç husus vardır; o da köpeğinizin yaşı ve ırkıdır. Bu çeşitlilik mama üretiminde köpeğin yaşı ve ırklarına göre bir takım kategorilere ayrılmasıyla gerçekleşmektedir.
Köpek mamaları
Sanılan aksine oldukça çeşitlidir. Bu kategorilere ayrılmasındaki amaç da
köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini alabilmesiyle ilgilidir.
Yavru Köpek Maması
Köpeklerin büyüme periyodu kritik öneme sahiptir ve köpekler oldukça hızlı
büyürler. Köpeklerin gelişimlerini destekleyen en önemli unsur da köpek
mamalarıdır. Çünkü köpek maması dostlarınız için gerekli olan enerji ve besin
değerlerini içeren günümüzdeki en ideal besindir. Bu nedenle köpeklerin ileriki
yaşamlarında da oldukça büyük etkisi olan yavruluk dönemlerinde beslenme de
ayrıca bir öneme sahiptir. Köpeklerde yavruluk dönemi yine ırklarına bağlı olarak
değişse de en az ilk 6 hafta muhakkak anne sütü ile beslenmelidir. 6 ile 8 haftanın
sonunda yavru köpek mamasına geçilmelidir. Sonrasında köpeğin ırkına bağlı
olarak 10 ile 18 ay arasında yavru köpek maması ile beslenmelidir.
Yetişkin Köpek Maması
Genel olarak 1 yaşını geçmiş köpekler yetişkin köpek olarak adlandırılırlar.
Köpeklerin hayatlarının en uzun dönemleri de yetişkinlik dönemleridir. Bu
dönemdeki beslenmeleri yavruluk dönemine göre daha yağlı olan köpek
mamalarıdır. Çünkü köpekler bu dönemde oldukça hareketlidir, en fazla enerjiyi
de yine bu dönemde harcarlar. Köpeklerin yetişkinlik döneminde yedikleri
mamalar yavru mamalara oranla daha yağlı olmasının yanı sıra aynı zamanda
daha fazla protein değeri içeren mamalardır. Yetişkin köpek maması çeşitleri aynı
zamanda, gelişimini tamamlamış olan köpeklerin ağız ve çene yapısına göre
üretilmektedir. Sizin de yetişkin bir köpeğiniz varsa, köpeğinize yetişkin köpek
maması çeşitlerinden satın almanızı öneririz.
Yaşlı Köpek Maması
Köpeklerde yaşam süresi ırklara göre değişkenlik göstermektedir. Küçük ırk
köpeklerin ve orta ırk köpeklerin yaşam süreleri 12 ile 16 yıl arasındayken, büyük
ırk köpeklerin ise 8 ile 12 yıl arasında bir yaşam süresi vardır. Ortalama olarak
baktığımızda ise küçük ırk köpeklerin 8 yaşına geldiğinde, büyük ırk köpeklerin ise 6 yaşına geldiğinde yaşlılık dönemine girmektedir. Köpeklerin yaşlanma
sürecinde, doğal bir kas ve kemik kütlesi kaybı vardır. Bu aşamada köpeklere
doğru bir besin kaynağı sunmak şarttır. Köpeklerde kas kaybını azaltmak için de
beslenme planlarında yeterli bir enerji sağlanmalıdır. Yeterli enerji sağlandığında
vücut tarafından proteinin yani kaslarının enerji olarak kullanılmasını önlediğini
göreceksiniz. Yaşlı köpeklerin kalori harcamalarındaki azalma düşük
karbonhidrat ve yüksek kaliteli beslenme programlarını haklı çıkarır. Dolayısıyla
eski hareketliliğini yitirmiş yaşlı dostunuz için en iyi yaşlı köpek mamasını
seçmeye özen göstermenizi dileriz. Köpeğinizin yaşına ve ırkına göre ihtiyacınız
olan köpek maması çeşitlerini peşin fiyatına taksit ve kapıda ödeme
Kaynak: https://www.petburada.com/kopek-mamasi
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|25
|15
|7
|3
|49
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|+25
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|24
|14
|7
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|55
|26
|+29
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|25
|14
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|44
|20
|+24
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|25
|14
|7
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|47
|28
|+19
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|+8
|43
|6
|Alanyaspor
|25
|11
|7
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|43
|25
|+18
|40
|7
|Fenerbahçe
|25
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|7
|7
|46
|33
|+13
|40
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|Göztepe
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|Gaziantep
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|Denizlispor
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|Gençlerbirliği
|24
|7
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|-10
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|Antalyaspor
|24
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|8
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|-15
|26
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|Yeni Malatyaspor
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|Çaykur Rizespor
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|Konyaspor
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|21
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|-23
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|18
|Kayserispor
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|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
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