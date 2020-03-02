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Tepe Nautılus’ta okula dönüş çok eğlenceli


Tepe Nautilus,yaz tatiline veda eden çocuklar için okula dönüşü benzersiz bir eğlence ve deneyim ile keyifli hale getiriyor.  Dünyayı kasıp kavuran Hasbro Gaming’insevilen 4 oyunu Monopoly Junior, Connect 4, Bil Bakalım Kim? ve Süper Doktor 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta oyun sever miniklerle buluşuyor.

Tepe Nautilus, uzun yaz tatilinin ardından yeni okul dönemine “Merhaba” diyecek çocukların heyecanına muhteşem bir etkinlikle ortak oluyor.Hasbro Gaming’in birbirinden eğlenceli oyunları30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’un minik ziyaretçileri ile ücretsiz olarak buluşuyor.

4-12 yaş arası oyun sever ziyaretçiler, bilgi, yetenek, şans ve dikkatlerini kullanarak;Monopoly Junior, Connect 4, Bil Bakalım Kim? ve Süper Doktoroyunlarıyla eğlencenin yeni bir boyutuna adım atacak.Minikler, Monopoly Junior ile arsalar satın alıp şans kartları çekerek eğlenceli bir şekilde para kazanmayı öğrenirken en sevilen piyonlarla oyun alanında dolaşabilecek. Keyifli beceri oyunu Süper Doktor ’daameliyat parçalarını metal kenarlara değdirmeden çıkaran ve başarılı olan en zengin “doktor” oyunu kazanacak. Bil Bakalım Kim?oyunu ile oyuncular, birbirlerine sorular sorupkarttan seçtikleri karakterleri bilmeye çalışarakfarklı bir oyun deneyimi yaşayacak.İki kişi ile oynananve iyi bir strateji kurmayı gerektiren Connect 4 oyunu ile rakibini yanıltarak aynı renkteki 4 taşı bir araya getirmeyi başaran ise oyunun galibi olacak.

Tepe Nautilus, okulların açılmasına sayılı günler kala, keyifli vakit geçirmek isteyen 4-12 yaş arası ziyaretçilerini 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında, Hasbro Gaming Area’da4 farklı kutu oyununu dev alanlarda deneyimleyerek yaratıcılıklarını geliştirmeye davet ediyor.

Etkinlik Tarihi: 30-31 Ağustos, 1-2-3-4-5-6-7-8 Eylül         

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat

Etkinlik Saati:12.00-19.00

Galeri
📆 27 Ağustos 2019 Salı 22:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
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6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
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8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
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14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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