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İstanbul Optimum’da Garaj Günleri Zamanı


İstanbul Anadolu Yakası’nda alışveriş ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği önemli merkezlerden biri olan İstanbul Optimum, 20 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği Garaj Günleri ile ünlü markaların birbirinden şık ve uygun fiyatlı ürünlerini sunuyor.

Yerli ve yabancı marka karmasının bir arada bulunduğu İstanbul Optimum Alışveriş Merkezi, 20 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği ‘Garaj Günleri’ kapsamında, ünlü markaları avantajlı fiyatlarla ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Eğlence ve ekonomik alışverişin adresi olan İstanbul Optimum, Garaj Günleri kapsamında Vakko Outlet, Beymen Outlet, Tommy Hilfiger, Levi’s, Brooks Brothers, Boyner Outlet, Flo, Penti, Dagi, Yeşil Kundura, Tefal, Gusto, Kiğılı, Cacharel, Altınyıldız, Centone, U.S. Polo, Hummel, Elle Shoes, Panço ve Kahve Dünyası gibi yerli ve yabancı öne çıkan markaların en beğenilen ürünlerini moda tutkunlarıyla buluşturacak.

Ziyaretçilerin birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünleri bulabilecekleri Garaj Günleriİstanbul Optimum -3 numaralı yeşil otopark alanında olacak.

📆 27 Ağustos 2019 Salı 22:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 25 15 7 3 49 24 +25 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 25 14 7 4 44 20 +24 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 +18 40
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 24 7 4 13 25 40 -15 25
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 25 4 7 14 26 61 -35 19

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