İstanbul Optimum’da Garaj Günleri Zamanı

İstanbul Anadolu Yakası’nda alışveriş ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği önemli merkezlerden biri olan İstanbul Optimum, 20 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği Garaj Günleri ile ünlü markaların birbirinden şık ve uygun fiyatlı ürünlerini sunuyor.

Yerli ve yabancı marka karmasının bir arada bulunduğu İstanbul Optimum Alışveriş Merkezi, 20 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği ‘Garaj Günleri’ kapsamında, ünlü markaları avantajlı fiyatlarla ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Eğlence ve ekonomik alışverişin adresi olan İstanbul Optimum, Garaj Günleri kapsamında Vakko Outlet, Beymen Outlet, Tommy Hilfiger, Levi’s, Brooks Brothers, Boyner Outlet, Flo, Penti, Dagi, Yeşil Kundura, Tefal, Gusto, Kiğılı, Cacharel, Altınyıldız, Centone, U.S. Polo, Hummel, Elle Shoes, Panço ve Kahve Dünyası gibi yerli ve yabancı öne çıkan markaların en beğenilen ürünlerini moda tutkunlarıyla buluşturacak.

Ziyaretçilerin birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünleri bulabilecekleri Garaj Günleri, İstanbul Optimum -3 numaralı yeşil otopark alanında olacak.