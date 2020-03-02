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Ataşehir’de sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı


İstanbul Ataşehir’de husumetli iki kişi arasında başlayan kavga kanlı bitti.

İstanbul Ataşehir’de husumetli iki kişi arasında başlayan kavga kanlı bitti. Hasmının kurşunlarına hedef olan şahıs yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli oldukları öne sürülen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, üzerindeki silahı çekerek 4 el ateş etti. Mermilerden biri, hasmının bacağına isabet edince, kurşunların hedefi olan şahıs bir anda kanlar içinde kaldı. Silahlı saldırgan, geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kalan şahıs ise olayın yaşandığı marketin önünde ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, olanları korkulu gözlerle izledi. Ambulansın olay yerine gelmesiyle sedyeye alınan şahıs, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

📆 27 Ağustos 2019 Salı 21:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 Kasımpaşa 25 6 5 14 36 50 -14 23 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
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