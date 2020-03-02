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İstanbul’da pitbull yavru kediyi parçaladı


Küçükçekmece’de bir site içerisinde gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek, kaldırım üzerinde bulunan bir yavru kediye saldırarak saniyeler içerisinde parçaladı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, site içerisinde yaşayan vatandaşlar köpeğin burada tutulmasından dolayı tedirginlik yaşadı.

Küçükçekmece’de pitbull dehşeti – Tıkla İzle

Pitbull cinsi köpeğin kediye saldırdığı sırada sahibi olduğu düşünülen şahsın köpeği tekmelemesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, sitede yaşayan vatandaşlar köpeğin burada tutulmasından dolayı tedirginlik yaşadı.

Yasak olmasına rağmen ısrarla beslenilen bir köpek cinsi olan pitbull, önceki gün Küçükçekmece’da bulunan bir sitede adeta dehşet saçtı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda site içerisine gelen 4 kişi yanlarında dolaşmaya çıkarttıkları pitbull cinsi köpeğin kontrolünü kaybedince, pitbull kaldırım kenarında bulunan yavru kediye saldırmaya başladı. Dişleri arasına aldığı yavru kediyi savurarak ısıran pitbullu sahibi tekme atarak sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bir süre sonra köpeğin kediyi parçalamasını seyretmeye başladılar. 

Durumdan saatler sonra haberdar olan site sakinleri benzeri bir saldırının kendi yakınlarının da başına gelebileceği sebebiyle büyük korku yaşadı. Özellikle bu tipte köpeklerin ağızlarında ağızlık olmadan dolaştırılmasına tepki gösterilirken, site yönetimi pitbull cinsi köpeğin site içerisinden çıkartılmasına yönelik çalışma başlattı.

“Yavru kediyi köpeğin ağzından alamayınca köpeği bıraktılar”

Olayın görgü tanığı olan bir vatandaş, “Dün buraya 4 genç köpekle birlikte içeriye giriyor, kaldırımda duran yavru kediyi bulunca saldırmaya başlıyor. Evire çevire kediyi parçalıyor. Köpek saldırınca içlerinde birisi köpeğe tekme atarak köpeği dövüyor. Yavru kediyi elinden alamadıkları zaman da köpeği bırakıyorlar. Daha sonra gelip köpeği alıp götürüyorlar, kedi o sıra zaten ölüyor” dedi.

“Burada duran bizim çocuklarımızdan birisi de olabilirdi”

Site içerisinde saldırıya uğrayanlardan birinin çocuklarda olabileceğini belirten bir vatandaş, “Burada kaldırımda duran bizim çocuklarımızdan birisi de olabilirdi. Gençler tekme atarak köpeğe de zarar veriyorlar. Sadece kediler, çocuklar değil köpekler de zarar görüyorlar. Bu köpeğin çocukların elinden alınmasını istiyorum. Site yönetimi de olaya müdahale etmeye çalışıyor, bu konuda onlar da uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede köpeği de alırlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Pitbullun yavru kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpek bir anda kaldırımda bulunan yavru kediye saldırıyor. Pitbull cinsi köpeği sakinleştiremeyen kişi köpeğe tekmeler atarak yavru kediyi bırakması için hamle yapıyor. Köpeğin ağzından savurduğu yavru kedi can çekişirken 4 kişinin arkasını dönerek bu duruma seyirci kaldığı görüntülere yansıyor.  

📆 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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