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Kartal’da yapılan MUAYTHAI Zafer Kupasına bayan sporcular damga vurdu


Kartal Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda 24 – 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Muaythai 30 Ağustos Zafer Kupasına genç kızların yoğun katılımı damga vurdu.



Muaythai il temsilcisi Halis Avşar’ın yaptığı açıklamada, turnuvada yaklaşık 110 sporcunun katılım sağladığını ve bunlardan 50 sinin kadın sporcu olduğunu ifade etti. Camia olarak kadın sporcuların bu platformlarda, yarışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

İl temsilcisi Avşar’ın dikkat çektiği bir başka konu ise ülkemizde son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet oldu. Avşar, kadına yönelik şiddetleri üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, il temsilciliği olarak bu konularda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Halis Avşar, kadınlarımızın ön planda olduğu birçok organizasyon planladıklarını kaydetti.

Galeri
📆 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor 24 14 7 3 55 26 +29 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 25 13 4 8 40 32 +8 43
6 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 +13 40
7 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
8 Göztepe 24 9 7 8 29 28 +1 34
9 Gaziantep 25 8 8 9 36 40 -4 32
10 Denizlispor 25 7 7 11 25 34 -9 28
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 24 6 7 11 36 35 +1 25
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 25 4 11 10 20 33 -13 23
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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