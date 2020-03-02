Kartal’da yapılan MUAYTHAI Zafer Kupasına bayan sporcular damga vurdu

Kartal Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda 24 – 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Muaythai 30 Ağustos Zafer Kupasına genç kızların yoğun katılımı damga vurdu.





Muaythai il temsilcisi Halis Avşar’ın yaptığı açıklamada, turnuvada yaklaşık 110 sporcunun katılım sağladığını ve bunlardan 50 sinin kadın sporcu olduğunu ifade etti. Camia olarak kadın sporcuların bu platformlarda, yarışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

İl temsilcisi Avşar’ın dikkat çektiği bir başka konu ise ülkemizde son dönemlerde artan kadına yönelik şiddet oldu. Avşar, kadına yönelik şiddetleri üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, il temsilciliği olarak bu konularda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Halis Avşar, kadınlarımızın ön planda olduğu birçok organizasyon planladıklarını kaydetti.

Galeri