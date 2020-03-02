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Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos provası


Vatan Caddesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı.

Vatan Caddesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı. Prova dolayısıyla cadde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları yaklaşırken, Vatan Caddesi’nde düzenlenecek tören öncesi genel prova yapıldı. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri geçiş yaptı. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde de helikopter destekli geniş güvenlik önlemleri alındı.

📆 25 Ağustos 2019 Pazar 21:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
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15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 25 4 8 13 21 44 -23 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

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