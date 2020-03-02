Fenerbahçe, Başakşehir’i 2-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, taraftarı önünde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Vedat ve Dirar’ın golleriyle 2-1 kazanarak puanını 6’ya yükseltti.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında geriye düştüğü Medipol Başakşehir maçında, son dakikada Dirar ile bulduğu golle mücadeleden üç puanı aldı.

Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0’la deviren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında da sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve yeni sezonda 2’de 2 yaptı. Crivelli’nin 32. dakikada attığı golle mücadelede geriye düşen Kanarya, soyunma odasına bu skorla gitti. 77. dakikada Vedat ve 90+3’te Dirar’ın golleriyle skoru 2-1 yapan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Güven Mert Ercan – Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca, topu direkt olarak kaleye gönderirken, kaleci Altay son anda kornere çıkardı.

10. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu yine Edin Visca kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou kafayı vurdu ancak kaleci Altay topa sahip oldu.

16. dakikada Deniz Türüç’ün soldan yaptığı ortada savunmanın arkasına hareketlenen Vedat Muriqi’nin vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Kruse’nin soldan yaptığı ortada Deniz Türüç topa bekletmeden vururken, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

32. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Mert Günok’un uzun pasına hareketlenen Crivelli, Jailson’dan sıyrıldıktan sona son çizgiye indi. Bu futbolcu topa kayarak müdahale etmek isteyen kaleci Altay’ın üzerinden çok şık şekilde aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç’e çıkardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Vedat’a aktardı. Vedat Muriqi yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla Deniz’in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Azubuike, uzak köşedeki Visca’ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Arda Turan’ın ara pası sonrasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Visca, çok net pozisyonda Altay’ı geçemedi. Genç kaleci 2 hamlede topa sahip oldu.

64. dakikada kazanılan korner atışını soldan Emre Belözoğlu kullandı. Penaltı noktası üzerinde Ozan Tufan kafayı vurdu ancak kaleci Mert topu kontrol etti.

74. dakikada Furkan’ın soldan ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mossoro’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Visca topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Tolga Ciğerci sağdan uzun bir pas gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Vedat Muriqi bekletmeden vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

79. dakikada Visca’nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

81. dakikada 2 rakibinden sıyrılan Visca ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan önce Furkan şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

83. dakikada Emre’nin kullandığı korner atışında kaleci Mert topu yumrukladı ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Zajc bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi’nin sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Dirar kafayı vurdu ve Fenerbahçe’yi öne geçiren isim oldu. 1-2

Stat: 3. İstanbul

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Mossoro, Visca, Arda Turan (Furkan dk. 66), Elia (Kerim Frei dk. 29), Crivelli (Guldbrandsen dk. 78)

Yedekler: Volkan, Demba Ba, Soner, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Emre, Tolga Ciğerci (Alper dk. 90+1 ?), Deniz (Zajc dk. 73), Kruse, Rodrigues (Ferdi dk. 55), Vedat

Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Sadık, Allahyar, Murat Sağlam, Abdulcebrail

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir), Vedat (dk. 77), Dirar (dk. 90+3) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Okan Buruk (Teknik direktör) (M.Başakşehir)